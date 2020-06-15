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瑞銀貝斯高：內房加快資金回籠利房債

【明報專訊】瑞銀資產管理亞太區債券主管貝斯高（Hayden Briscoe）在接受專訪時指出，隨着今年以來內地爆發新冠疫情，不少內房企業對新投資已轉趨審慎，傾向買入剛需強勁的一、二線城市住宅地皮，並加快已售新盤樓花的建築進度促使資金回籠，這些趨勢均有利債券多於股票投資者。

晉達資產管理多元資產增長聯席主席蘇達輝（Philip Saunders）在第249期（5月18日出版）封面故事指出，受累新冠肺炎疫情，內地樓市仍然處於近乎封鎖狀態，他認為，除非中央再推出像2009年一樣強力的刺激措施，否則情况難以改善，此舉會為內地以至亞洲整體經濟帶來一些後果。

事實上，內房股股價弱勢亦的確延續至上月底，即使隨着個別內房股公布上月銷售數據理想，本月以來股價曾轉強，惟整體表現趨於分化，不同股份表現差異頗大，例如中海外（0688）上月至今股價便下跌15.1%，該藍籌內房上周五便以每股平均價23.95元回購11.65萬股，雖然涉資僅279萬元，卻是15年來首次回購，而集團回應查詢時指出公司的價值被市場低估，因此回購股份，這是重視股東回報的舉措。

傾向投資一二線城市 降風險降回報

今年以來新冠肺炎疫情為內房市場帶來哪些變化？帶來哪些投資機會呢？貝斯高管理的「瑞銀（香港）中國高收益債券基金（美元）」截至4月底近六成投資於內房債，他在是次專訪中就上述問題亦有詳細分析。

貝斯高指出，由於內房銷售於2月受疫情導致封城影響而急跌，即使銷情3月起開始慢慢好轉，至今仍未完全收復失地，而不同城市差異亦頗大，當中以一線城市不論樓價及銷情表現均較佳；他認為，目前不少內房老闆對後市的信心仍未恢復，近月買地或進行新投資時已比較審慎，傾向買入一、二線城市住宅土地，尤其是傾向收購財困同業位於優質地段的地皮，此舉亦減低內房債投資者的風險，「內房若購入大量三、四線城市土地，持有很長時間卻未能套現，雖然潛在回報可以很高，有利股票投資者，卻是我們債券投資者最擔心的事；現時內房傾向買入一、二線城市優質地段土儲， 有關剛需強勁，物業在短期內便可以賣出去，即使利潤率有限，但最重要是資金可以回籠，是我們樂意見到的發展趨勢」。

中央鼓勵房地產動工 料樓盤加快落成

去年全國商品房銷售額約16萬億元人民幣，按年增長6.5%，表現理想。貝斯高分析，由於內房主要以樓花方式賣樓，往往要等一至兩年該新盤完成建築期向客戶交付後，才可以收取買樓收入及入帳；而今年在疫情影響下，中央政府大力支持房地產項目加快動工，以支持經濟增長及穩住就業，故此新盤的建築期料較以往短，物業會更快落成交付，有利內房資金回籠。

貝斯高又教路，目前大部分內房主要向內銀融資，發行美元債佔整體融資比例很低，也就是說，即使個別內房短期銷售呆滯，只要它繼續獲得內銀支持增加貸款，取得資金渡過短期難關，已發行的美元債便不會違約；故此，該行投資內房債前，會詳細調查有關企業是否與內銀已有長期合作關係。

[封面故事]

相關字詞﹕瑞銀(香港)高收益債券基金 內房債 內房股 新冠肺炎疫情 瑞銀資產管理亞太區債券主管貝斯高(Hayden Brisc

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