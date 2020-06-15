景順阮偉國：國安法待明朗 新經濟比重增恒指中線向好

明報記者 葉創成

美國多個州份重啟經濟，當地新冠肺炎疫情個案上周顯著增加，部分州份因此更需要重新封關，令市場對經濟迅速走出疫情強勁復蘇的憧憬落空，美股標指上周四勁跌188點或5.89%，是3月23日聯儲局宣布無限量寬（QE）引領標指從低位最多回升47.6%以來的最大單日跌幅。

不明朗因素增 港股處尷尬期

美股上周暴跌亦拖累港股，惟值得注意的是，由於標指期貨早於港股上周四交易時段已下跌，故此恒指在當日亦已率先大跌569點或2.27%，在當晚美股急跌後，由於在翌日（周五）港股交易時段標指期貨回升，恒指當日僅跌178點或0.73%；隨着美股近日轉趨波動，港股表現被標指期貨左右，此新趨勢是值得投資者注意的。

景順阮偉國上周四接受訪問時便表示，港股本月以來先升後回，主要原因是跟隨外圍市况波動，「香港是國際金融市場，短期波動很大程度視乎外圍市場，美股出現回吐，港股亦會跟隨下跌（圖1）」。

銀行體系穩政府儲備豐 港元有支持

上月下旬召開的全國人大會議落實制訂港區國安法，市場擔心此舉短期將觸發資金外流，中長線亦會增加本港能否維持國際金融中心地位的不確定性，故此港股當時亦曾明顯調整，直至本月上旬始跟隨外圍回升。

阮偉國分析，市場不喜歡不確定性，目前要觀望更多港區國安法的細節出台，以及各方面對此的反應，「港區國安法始終要看細節，目前未公布細節，我們也難以分析該法例的影響力，這個空間便是尷尬期，市場希望可以消化此不明朗因素，便要等待細節出來的情况……另外，現時我們也不知道（港區國安法細節出台後），香港、美國及歐洲的持份者會有何舉動，既然不明朗因素增加，市場波動性亦上升，這便是市場的運作模式」。

看好中資科網醫療 未來3年盈利看俏

「至於有些人擔心的走資問題，即使本港在過去12個月經歷不少風波，但你看看實在的數據，港元匯價在最近3個月很明顯貼近強方兌換保證，反映期內資金是流入而非流出本港，所以目前仍然是一個比較健康的狀况」。阮偉國表示，從本港銀行體系資本充足比率、政府財政儲備對GDP比率，以及外匯儲備對貨幣供應M3比率等關鍵數據分析，本港銀行體系穩健程度及政府財政儲備實力均較2008年金融海嘯前及2003年SARS時強勁（圖2）；而且從去年中開始，港府已推出多輪紓困措施，累計規模相等於GDP近10%（圖3），保企業保就業，故此本港經濟現時並沒有出現很差的情况，在今年底及明年初便可能出現明顯的復蘇，這些都是支持港元匯價的因素。

即使港股本月波動增加，而全球股市今年以來的波動之大，亦是阮偉國在投資界20多年來所罕見，惟他強調，旗下基金不會因為市况日升日跌而進行買賣，而是比較重視所投資的股票基本因素變化，「今年以來疫情的確令個別行業或公司的運作模式出現變化，在中國內地很明顯的例子是網購更加普及，年初至今很多互聯網公司便受惠於宅經濟，而傳統的酒店及餐廳均生意減少，這是很實在的變化，我們亦因此進行投資上的變動」。

恒指中資股佔比增 北水加碼買港股

阮偉國早於《Money Monday》第53期（2016年6月20日出版）封面故事中已看好內地互聯網、電商、保健等行業，可謂測中這些板塊過去四年的強勢，他在是次訪問則表示：「我們早已看好內地電商及電子支付相關股份，今年中資醫療股股價表現亦很好，與全球醫療股一樣仍屬中長線向好；近月有很多中資醫療股來港上市，因為內地市場需求大，而與科技股相似，中資醫療股與全球醫療股的差距正在慢慢縮小」。

他又說，該行看好中資科技股及醫療股未來3年盈利持續增長，即使有關股份價格今年以來已上漲不少，惟現時估值仍然合理。

另外，阮偉國指出，來自中國內地及澳門的收入佔恒指成分股的比重，在過去10年持續上升，由2010年的55%上升至今年5月的63%，而來自本港的收入期內佔比則由23%下跌至16%（圖4）；而自從滬港通於2014年12月開通以來，過去5年半淨流入港股的內地南向資金累積已接近1700億美元（圖5），這亦可解釋為何本港經濟在過去一年面對不少挑戰，恒指表現仍然相對硬淨。

向前望的話，恒指公司上月公布諮詢結果，決定將大中華同股不同權公司，及第二上市公司納入恒指選股範疇，上述變動將於8月指數檢討開始實施，阮偉國分析，這意味更多高增長的中資新經濟股在不久的將來可「染藍」，成為恒指成分股，恒指很快便會出現變化；由於他看好內地經濟、特別是新經濟股的前景，相信有關股份將可引領恒指中長線有空間向好。

[封面故事]