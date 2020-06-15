景順阮偉國：國安法待明朗 新經濟比重增恒指中線向好

【明報專訊】踏入6月，港股異常波動，恒指前周勁升1808點或7.88%，上周初曾延續升勢，惟周三最高報25303點後，至周五跟隨美股出現明顯調整，收報24301點，較高位回落逾千點，全周下跌469點或1.89%，恍如坐過山車，今期封面故事訪問景順投資總監阮偉國及瑞銀資產管理亞太區債券主管貝斯高（Hayden Briscoe）分析最新形勢。阮偉國預期，港股短期將繼續跟隨外圍波動，跟著便要看「港區國安法」細節出台後，中國內地與本港、歐洲及美國之間如何互動，而該行中長線仍然看好中資科網股及醫療股。貝斯高則指出，隨着內房投資於疫情爆發後轉趨審慎，此趨勢有利內房債多於內房股。
明報記者 葉創成
美國多個州份重啟經濟，當地新冠肺炎疫情個案上周顯著增加，部分州份因此更需要重新封關，令市場對經濟迅速走出疫情強勁復蘇的憧憬落空，美股標指上周四勁跌188點或5.89%，是3月23日聯儲局宣布無限量寬（QE）引領標指從低位最多回升47.6%以來的最大單日跌幅。
不明朗因素增 港股處尷尬期
美股上周暴跌亦拖累港股，惟值得注意的是，由於標指期貨早於港股上周四交易時段已下跌，故此恒指在當日亦已率先大跌569點或2.27%，在當晚美股急跌後，由於在翌日（周五）港股交易時段標指期貨回升，恒指當日僅跌178點或0.73%；隨着美股近日轉趨波動，港股表現被標指期貨左右，此新趨勢是值得投資者注意的。
景順阮偉國上周四接受訪問時便表示，港股本月以來先升後回，主要原因是跟隨外圍市况波動，「香港是國際金融市場，短期波動很大程度視乎外圍市場，美股出現回吐，港股亦會跟隨下跌（圖1）」。
銀行體系穩政府儲備豐 港元有支持
上月下旬召開的全國人大會議落實制訂港區國安法，市場擔心此舉短期將觸發資金外流，中長線亦會增加本港能否維持國際金融中心地位的不確定性，故此港股當時亦曾明顯調整，直至本月上旬始跟隨外圍回升。
阮偉國分析，市場不喜歡不確定性，目前要觀望更多港區國安法的細節出台，以及各方面對此的反應，「港區國安法始終要看細節，目前未公布細節，我們也難以分析該法例的影響力，這個空間便是尷尬期，市場希望可以消化此不明朗因素，便要等待細節出來的情况……另外，現時我們也不知道（港區國安法細節出台後），香港、美國及歐洲的持份者會有何舉動，既然不明朗因素增加，市場波動性亦上升，這便是市場的運作模式」。
看好中資科網醫療 未來3年盈利看俏
「至於有些人擔心的走資問題，即使本港在過去12個月經歷不少風波，但你看看實在的數據，港元匯價在最近3個月很明顯貼近強方兌換保證，反映期內資金是流入而非流出本港，所以目前仍然是一個比較健康的狀况」。阮偉國表示，從本港銀行體系資本充足比率、政府財政儲備對GDP比率，以及外匯儲備對貨幣供應M3比率等關鍵數據分析，本港銀行體系穩健程度及政府財政儲備實力均較2008年金融海嘯前及2003年SARS時強勁（圖2）；而且從去年中開始，港府已推出多輪紓困措施，累計規模相等於GDP近10%（圖3），保企業保就業，故此本港經濟現時並沒有出現很差的情况，在今年底及明年初便可能出現明顯的復蘇，這些都是支持港元匯價的因素。
即使港股本月波動增加，而全球股市今年以來的波動之大，亦是阮偉國在投資界20多年來所罕見，惟他強調，旗下基金不會因為市况日升日跌而進行買賣，而是比較重視所投資的股票基本因素變化，「今年以來疫情的確令個別行業或公司的運作模式出現變化，在中國內地很明顯的例子是網購更加普及，年初至今很多互聯網公司便受惠於宅經濟，而傳統的酒店及餐廳均生意減少，這是很實在的變化，我們亦因此進行投資上的變動」。
恒指中資股佔比增 北水加碼買港股
阮偉國早於《Money Monday》第53期（2016年6月20日出版）封面故事中已看好內地互聯網、電商、保健等行業，可謂測中這些板塊過去四年的強勢，他在是次訪問則表示：「我們早已看好內地電商及電子支付相關股份，今年中資醫療股股價表現亦很好，與全球醫療股一樣仍屬中長線向好；近月有很多中資醫療股來港上市，因為內地市場需求大，而與科技股相似，中資醫療股與全球醫療股的差距正在慢慢縮小」。
他又說，該行看好中資科技股及醫療股未來3年盈利持續增長，即使有關股份價格今年以來已上漲不少，惟現時估值仍然合理。
另外，阮偉國指出，來自中國內地及澳門的收入佔恒指成分股的比重，在過去10年持續上升，由2010年的55%上升至今年5月的63%，而來自本港的收入期內佔比則由23%下跌至16%（圖4）；而自從滬港通於2014年12月開通以來，過去5年半淨流入港股的內地南向資金累積已接近1700億美元（圖5），這亦可解釋為何本港經濟在過去一年面對不少挑戰，恒指表現仍然相對硬淨。
向前望的話，恒指公司上月公布諮詢結果，決定將大中華同股不同權公司，及第二上市公司納入恒指選股範疇，上述變動將於8月指數檢討開始實施，阮偉國分析，這意味更多高增長的中資新經濟股在不久的將來可「染藍」，成為恒指成分股，恒指很快便會出現變化；由於他看好內地經濟、特別是新經濟股的前景，相信有關股份將可引領恒指中長線有空間向好。