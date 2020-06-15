中環甲廈空置逾5% 7年新高

銅鑼灣甲廈空置率按月升0.51百分點

據中原（工商舖）統計，港島區甲級商廈5月整體空置率為6.9%，較4月上升0.38個百分點，當中5個核心商業區包括銅鑼灣、灣仔、中環、上環、金鐘，5月甲級商廈空置率均錄得按月升幅，幅度約0.19（灣仔區）至0.51個百分點不等，最大按月升幅為銅鑼灣及中環。

可留意的是，銅鑼灣為5區中空置率最高的地區，最新數字為8.73%。至於過往空置率一直維持在1%至3%偏低水平的中環，亦「難逃一劫」，由3月時突破4.12%後，連續3個月向上、升至最新5.05%，為2013年10月（當月空置率為5.16%）後，首次錄得逾5%水平。

中環中心頂租盤逾10個

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，5月底人大通過訂立港區國安法，美國揚言考慮取消香港特殊貿易待遇，令本港營商環境增添陰霾，市場陸續傳出企業「大搬細」、尋頂租等個案。市場消息指，中區多幢指標商廈相繼出現頂租盤，如皇后大道中9號、美國銀行中心，其中中環中心頂租盤逾10個。他表示，市場將陸續出現大型企業退租及頂租樓面，預計6月港島甲級商廈空置率將再攀升，租金持續受壓。