本月首兩周新盤成交525宗 長實新地將對撼

海皇路項目料短期公布命名

踏入6月下旬，除SEA TO SKY外，新地同系早前已獲批預售的屯門海皇路項目，市場消息指，發展商擬短期開展宣傳推廣，公布項目命名和上載樓書。事實上，新地副董事總經理雷霆已預告，海皇路項目最快本月底開售；項目1期涉263伙、2期406伙，共提供669伙。

另新盤市場過去兩日錄約50宗成交，其中新世界（0017）北角現樓柏蔚山連沽2伙四房戶，其中1座32樓B室，為該戶型最後一伙，實用1202方呎，成交價5058.1萬元、實呎4.2萬元；另2座30樓實用1033方呎F室，以4048.1萬元售出、實呎3.91萬元。

新地已屆現樓的將軍澳天晉IIIB期，透過發價單形式，售出1A座31及32樓B室，實用1344方呎連平台，成交價3573.31萬元、實呎2.65萬元，成交價為屋苑次高紀錄。

另新地天水圍Wetland Seasons Park第2期，新售出別墅1座3樓、5樓B室，實用1272方呎連平台及天台，成交價2051.63萬元，料為天水圍樓價次高紀錄（同類單位早前曾錄2055萬元成交價、創同區住宅新高成交價），呎價16,129元。

琨崙本月售兩洋房 吸金逾億

華懋青山公路琨崙，透過招標以4670萬元（連雙車位），售出綠碧璽16號屋，實用2452方呎另連平台和花園，實呎1.9萬元。琨崙本月售出2幢洋房，套現約1.1億元。