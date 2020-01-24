聶德權子匯璽III單位放租 叫價2萬

美聯高級營業經理黃永財指出，匯璽III入伙在即，目前有約110個單位放租，叫價與1、2期相若，最平一伙為實用273方呎的6座中高層G室開放式單位，叫租1.55萬元，實呎租金叫價56.7元。

另1房入場單位則是6座中高層H室，實用378方呎，叫租1.75萬元，實呎租金叫價46.3元；此外，7座中高層L室海景兩房戶，實用526方呎，則以2.75萬元放租，實呎租金叫價52.3元。

去年9月購入 料享回報3厘

事實上，匯璽系列過往都有不少名人買家，匯璽III於去年9月開售，當時為政制及內地事務局長的聶德權，其兩名兒子聶天澄、聶天朗，分別以747.77萬及765.27萬元，購入實用同為350方呎的7座低層H室、及8座中層F室一房單位，實呎21,365及21,865元。

市場消息稱，該兩個單位現時同以月租2萬元在市場放租，實呎租金叫價同為57元。若以叫價租出，意味租金回報率超過3厘。

港府曾指買樓屬聶家人決定

事實上，聶德權另一名兒子聶天樂，早在2018年曾以908.08萬元購入匯璽II，一個實用面積354方呎的5B座高層D室一房戶，實呎25,652元；據悉，單位去年8月以約2萬元租出，實用呎租56.5元，租金回報率2.6厘。

對上述單位放租情况，本報昨日向聶德權的新聞秘書查詢，但至截稿前暫未獲回覆。而在聶德權兩名兒子去年購入匯璽III單位後，特區政府曾回應稱，有關交易屬聶的家人決定，聶德權完全沒有參與，聶本人亦無參與討論和制訂2019年《施政報告》有關的房屋政策。