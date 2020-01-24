青雅苑未補價3房售500萬破頂

將廣特色戶800萬沽 11年升1.8倍

日出康城SEA TO SKY開售在即，將軍澳二手成交受帶動，香港置業助理分區董事劉浩勤稱，將軍澳廣場5座頂層D室，實用432方呎2房戶連天台，可望部分銀線灣海景，議價後減50萬元或6%，以800萬元易手、實呎18,519元。劉指出，同類高層標準戶市價約760萬元，但上述成交屬特色戶，成交價因而高40萬元或5%；原業主2009年底以287萬元購入，帳面賺513萬元或1.8倍。

港島東太古城本月迄今暫錄10宗成交，中原資深分區營業經理王秀芬表示，綠楊閣中層B室，實用1015方呎3房戶，以2258萬元易手、實呎22,246元；原業主2010年以1130萬元購入，帳面賺1128萬元或近一倍。另春櫻閣中層H室，實用1114方呎3房戶，以2490萬元易手、實呎22,352元；原業主2009年以1078萬購入，帳面賺1412萬元或1.3倍。

中原、美聯公布，過去兩日十大屋苑分別錄18宗及22宗成交，按周升38.5%和37.5%。

第一城三房租1.6萬 低市價一成

個別屋苑錄低價租務成交，美聯助理聯席董事黃錦瀚稱，沙田第一城1座高層B室三房戶，實用451方呎，月租1.6萬元、實呎租金35.4元，較目前市值租金1.8萬元低逾一成；業主2011年以295萬元購入，享租金回報6.5厘。