經濟

反修例一周年 近九成私樓估價跌 太古城複式戶按年挫12% 跌幅最勁

【明報專訊】反修例風波一周年，本港今年再經新冠疫情、港區國安法出台等重大事件洗禮，本報透過匯豐、恒生（0011）和中銀香港（2388）三大銀行、統計十大私樓屋苑、十大居屋屋苑合共100個單位估值個案，發現當中78個估價個案、即約八成在今年6月初的估值，比去年同期、即反修例運動前估值錄跌幅，跌幅約1%至近12%。若再細分，本報抽取的60個私樓估價個案，有52個、即87%的估價錄按年下跌。

明報記者 林尚民

今年以來，新冠肺炎疫情肆虐重挫環球經濟，而全國人大早前通過訂立港區國安法，為本港經濟和樓市添上陰霾。本報統計的100個私樓、居屋估價個案（60個私樓、40個居屋），今年6月的最新估值，按年大部分均錄跌幅。惟值得一提的是，樓市自今年4月底起復蘇，若以今年6月初的估值對比今年5月初，在該100個估價個案，有74個按月錄得升幅，走勢明顯較理想，升幅由不足1%至逾7%。

逾七成按月估值上揚 居屋表現優於私樓

居屋方面，對比私樓，表現相對較好，40個估價個案中，有14個估價個案錄得按年升幅，佔比約35%。至於私樓的60個估價個案，只有8個估價個案的最新估值，對比去年6月初有升幅，佔比約13%。換言之，居屋估價錄按年下跌比例為65%，明顯少於同期私樓估價錄得的按年下跌比例87%。

在全部100個估價個案中，按年錄最大跌幅單位，為鰂魚涌太古城春櫻閣一個極高層A室複式戶，實用1277方呎，匯豐銀行最新估值為3916萬元，實呎3.06萬元，對比去年6月初估價4427萬元11.5%。不過，若對比今年5月初的估價3802萬元，則回升近3%。值得一提的是，該單位5月以4030萬元售出，比三大銀行估值（3576萬至3920萬元），高出2.8%至12.7%。

業界：買家未必高追入市 樓價橫行

至於三大居屋王屋苑，包括旺角富榮花園、鰂魚涌康山花園、大圍富嘉花園，估值均比1年前高，如富嘉花園一個實用426方呎的1座低層C室，中銀香港最新估值618萬元，除比5月初估值勁升7.6%外，亦比去年6月上升4%，為該100個個案中升幅最勁一個。

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，今年上半年樓市出現調整，近日樓價已見回升。她續指，居屋估價表現較理想，主要是居屋由用家持有，叫價一般較硬淨，而私樓部份由投資者持有，近日市場不乏投資客，因急於套現而低價賣樓，因而對樓價有較大影響。王預期，由於早前不少屋苑的樓價已出現反彈，但買家又未必會高追入市，估計短期內樓價會橫行，未必會大幅上升。

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