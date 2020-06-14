中概股回歸港 美爆「熔斷潮」

中概股周三晚80次熔斷

在周三的美股交易日，中概股經歷「瘋狂的一夜」，多隻中概股集體暴漲，觸發個股熔斷機制。截至當天收盤，嘉銀金科暴漲逾96%，盤中一度暴漲近1000%；穩盛金融漲逾170%；金融界漲逾51%；上一個交易日股價一度暴漲12倍、觸發14次熔斷的「妖股」房多多則衝高回落，最終收跌66%，其「過山車」式的走勢亦多次觸發熔斷。

據媒體不完全統計，在周三的交易日，中概股至少上演了80次熔斷。熔斷次數最多的當屬穩盛金融，該股共熔斷27次；房多多則上演了23次熔斷。

資金押注回歸 估值有望提高

事實上，此輪中概股暴漲讓許多投資者頗為摸不着頭腦，特別是考慮到缺乏明顯的利好，相關個股業績並沒有明顯改善。其中，備受關注的「妖股」房多多其一季度更淨虧損逾1億元人民幣。

但必須承認，這個世界上沒有無緣無故的愛。細細梳理，本輪資金對中概股的追捧可能出於三方面原因：美股走勢回暖，納指早前創新高，市場整體交易活躍；大多數中概股流通盤不大，資金一旦進場，股價容易迅速拉升；但更為關鍵的可能是，當前中概股回歸港股及A股的趨勢已出現，有估值提高的預期，所以有資金短炒。一旦押中「回歸股」，可能賺得盆滿缽滿。

近期，網易、京東等多隻明星中概股登陸港股、二次上市，引發廣泛關注，並受到投資者的追捧。以剛剛在香港掛牌上市的網易來說，其上市首日股價漲近6%，總市值超4000億港元。此前在港公開發售股票時，網易獲得超額認購倍數超過360倍。

港股給出較高溢價

不可否認，許多中概股選擇香港二次上市，其背後的主要原因是擔憂美國的監管收緊。美國參議院5月已通過《外國公司問責法案》，該法案主要針對的就是在美國上市的中國公司。

但另一方面，也必須看到港股自身的吸引力。港股近年來加強了上市規則的改革，包括允許「同股不同權」等，使得其上市包容性明顯增強；此外，相對於美股，港股對於中概股能給出更具吸引力估值。雖然港股整體便宜，但是科技和新興消費類公司享有高估值溢價，這對在美中概股非常具有吸引力。

根據海通證券的統計，港股中「科技+消費類」公司總市值佔比為52.3%，按照2019年凈利潤計算這些公司PE（市盈率）為47倍，其中龍頭公司如阿里巴巴PE為26倍，騰訊控股為38倍，美團點評為373倍，小米集團為29倍，海底撈為76倍，遠高於恒生指數的9.4倍。

隨着阿里巴巴、網易、京東等大體量的明星中概股登陸港股，預計將起到較強的示範作用，港股有望迎來新一輪中概股上市潮。

[馮其十 神州新形勢]