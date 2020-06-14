陳茂波：美若限美元結算 有辦法應付

學者：斷了美元 只能更靠攏人民幣

陳茂波表示，香港是全球第三大美元外匯結算中心，服務亞洲時區跨國機構及大型企業，處理的美元數量龐大，如果美國落實限制 ，「我哋有咩震盪，佢哋（美國）震盪都好大」，亦影響投資者對美元的信心。不過，他認為美方說法是「不排除」有所行動，現時毋須過分憂慮，不過承認美國有權限制香港使用美元結算。

陳茂波也提到，過往美國曾對朝鮮、伊朗實施類似限制，但針對俄羅斯時，則只對部分個人及機構設限，認為現時美國不會對香港實施全面限制，而如果對港作局部限制，只會造成不方便，而且全球金融中心互相聯繫，美國金融機構在香港擁有眾多利益，「我哋（香港）打個乞嗤都對佢哋（美國）有影響」。

陳茂波認為，現時愈來愈多國家考慮到外匯風險及穩定，進行貿易投資時嘗試使用美元以外的貨幣，而眾多國家以美元作外匯儲備，令美元強勢，如美國動輒作出限制，只會動搖投資者對美元信心。

陳茂波重申，香港實施聯繫匯率制度毋須美國同意，只要香港有足夠實力支撐港元匯率即可，又稱港府會有應對美國限制美元在港流通方法，但沒明言具體是什麼辦法。

難向SWIFT施壓取消港使用權

城大工商管理課程協理主任陳鳳翔就認為，美國若限制香港進行美元結算的話，變相制裁對象為香港而非內地政府，措施欠缺合理性；此外美國一旦落實限制，威力有如原子彈，最終各方均會玉石俱焚，香港亦會面臨莫大衝擊，估計港府應對措施只能是更加靠攏人民幣。

外界亦關注美方會否透過SWIFT（環球銀行金融電信協會）進行涉港制裁，陳鳳翔表示，SWIFT是由全世界不同金融機構共同擁有，主要提供信息交易服務，現時中國貿易蓬勃，加上人民幣國際化，中國對SWIFT有一定程度影響力，估計美方難以單方面向SWIFT施壓取消香港使用權。

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照則認為，美國如果限制美元在香港流動，不但對在港美企影響深遠，亦會牽連其他在港外資，認為美國暫時不會使用上述招數，現時美國舉動更多是鼓勵外資離開香港。