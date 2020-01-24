體育網站創辦人變身炒股KOL

【明報專訊】吸引大量散戶追隨的博客網站Barstool Sports網紅Dave Portnoy，本月初曾上載影片，向150萬Twitter粉絲分享炒股心得：「股市只會上漲，這是我參與過的最簡單遊戲！」他本月初受訪時稱。Barstool Sports是個被形容為讓運動員與明星吹墟的網站，疫情下體育賽事和博彩暫停，今年43歲的網站創辦人Dave Portnoy變身成炒股KOL，吸引過百萬名粉絲跟隨。他明言自己在疫情之前僅買過一次股票。他說當「股神」巴菲特披露已沽清航空股後，自己就買進了這些股票，並大有斬獲。他說：「我花了一段時間才意識到，股市與經濟沒有關聯。我告訴人投資有兩條規則：第一條規則是股票只會上漲；第二條規則是如果你有任何問題，請參見第一條規則。」
吸百萬粉絲 疫前僅買股1次
Portnoy這種投資建議，令部分市場觀察者感到憂慮。散戶投資者在1998年金融危機、美國聯儲局大幅減息後，紛紛買入名字帶有「.com」的公司股票。至2000年初納指崩盤，科網股泡沫爆破。經紀公司JonesTrading稱，2000年和現在的關鍵相似之處，在於散戶認為股市是不能錯過的機會。
美國國會迄今已通過價值約3萬億美元的財政刺激措施。此外，聯儲局通過買債及提供貸款，使資產組合規模再增3萬億美元。這些措施雖然提振了投資者信心，但也令市場人士忽略了股票和債券相關風險，進而干擾了金融市場的正常運作，因為投資者會認為只要資產價格大跌，聯儲局就會出手托市。
已申請破產保護的租車公司Hertz，希望趁其股票交投仍然活躍，發行不超過10億美元股票。Hertz的律師表示，Hertz普通股最近的市場價格和交易量，可望讓Hertz以更優惠的條款融資。Hertz的股價上周四收報2.06美元，仍遠高於5月22日其申請破產保護後的56美仙收市價。