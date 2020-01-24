體育網站創辦人變身炒股KOL

吸百萬粉絲 疫前僅買股1次

Portnoy這種投資建議，令部分市場觀察者感到憂慮。散戶投資者在1998年金融危機、美國聯儲局大幅減息後，紛紛買入名字帶有「.com」的公司股票。至2000年初納指崩盤，科網股泡沫爆破。經紀公司JonesTrading稱，2000年和現在的關鍵相似之處，在於散戶認為股市是不能錯過的機會。

美國國會迄今已通過價值約3萬億美元的財政刺激措施。此外，聯儲局通過買債及提供貸款，使資產組合規模再增3萬億美元。這些措施雖然提振了投資者信心，但也令市場人士忽略了股票和債券相關風險，進而干擾了金融市場的正常運作，因為投資者會認為只要資產價格大跌，聯儲局就會出手托市。

已申請破產保護的租車公司Hertz，希望趁其股票交投仍然活躍，發行不超過10億美元股票。Hertz的律師表示，Hertz普通股最近的市場價格和交易量，可望讓Hertz以更優惠的條款融資。Hertz的股價上周四收報2.06美元，仍遠高於5月22日其申請破產保護後的56美仙收市價。

[企業地球村]