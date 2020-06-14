美散戶狂炒「破產股」 交易激增 聯賽暫停 體育博彩者轉戰股市

資料來源：《Business Insider》、《華爾街日報》

「羅賓漢投資者」是指一些以免費股票交易軟件羅賓漢（Robinhood），進行零佣金交易的散戶。羅賓漢軟件不向客戶收取手續費，卻向高頻交易商賺取收入。當散戶落盤後，羅賓漢軟件並非直接向交易所下單，而是與高頻交易商的黑池交易。當市况波動，這些交易可能加劇了市况的波幅。

政府派錢 替散戶增添彈藥

美國政府向美國人派發的1200美元應急支票，也為這些散戶提供更多彈藥。《商業內幕》（Business Insider）指出，很多對股票一竅不通的散戶，也追隨博客網站Barstool Sports創辦人David Portnoy的「撈底」策略。這位批評「股神」巴菲特已過時的網紅投資者，其分析市况的短片在Twitter往往有過百萬點擊率。

Portnoy及散戶大軍近期的交易操作，與多名投資界大佬背道而馳。當「股神」巴菲特鑑於航空交通在疫情下癱瘓，在5月初透露已沽清航空股，散戶大軍卻在此際入場「撈底」，令美國全球航空業交易所交易基金（U.S. Global Jets ETF）的規模，由3月初時只有3300萬美元，增至本月初的10億美元。在上周四大跌市前，這些散戶也頗有斬獲。按U.S. Global Jets ETF的價格計算，航空股板塊在5月中跌至谷底後，隨後3周飈升約七成。

無懼破產威脅 「抄底」Hertz

散戶除了在「股神」恐懼時表現貪婪，也比著名激進投資者伊坎（Carl Icahn）激進。在5月底美國老牌租車公司Hertz申請破產保護後，伊坎向美國證交會 （SEC）披露以72美仙的均價，沽清了Hertz股票，估計其損失超過16億美元（約125億港元） 。不過散戶大軍無懼企業的破產威脅，向Hertz「抄底」。自Hertz申請破產保護以來，持有Hertz股份的「羅賓漢帳戶」增長近3倍，由4.5萬個增至上周三的16萬個。Hert股價由上月底低見0.4美元，最高升至6月8日的6.25美元。

其他「破產股」，包括頁岩油公司Whiting Petroleum近期也備受追捧，股價在6月8日單日升95%以上。即將申請破產的Chesapeake Energy及保健品牌GNC也在同日升逾1倍。彭博社編輯韋森塔爾（Joe Weisenthal）指出，多年來看過很多股市泡沫，包括大麻股、區塊鏈股，但從未想過破產本身可以成為令人興奮的投資概念。

基金大佬早已向大市發警告

自上月中以來，不少基金大佬，包括索羅斯的軍師德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）、華爾街「炒底王」泰珀 （David Tepper）、 著名風險投資者帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）已表示，相比基本面，大市已高處不勝寒。不過這些警告無礙散戶繼續入市。德魯肯米勒在本月初表示，低估了聯儲局的力量，大市的反彈力度令他「謙卑」。 隨着上周四大市回調，近期熱炒的航空股、零售股、「破產股」等顯著回落。

[企業地球村]