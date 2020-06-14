日出康城二手成交價 創1年新高

本月暫錄得2宗成交的將軍澳日出康城首都，新近錄得套3房戶高價成交。中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，有關單位為首都1座中層左翼C室，實用729方呎，套3房戶連儲物室，原業主今年2月起放售，當時叫價970萬元，及後有感市况轉佳，調高叫價3%至1000萬元，及至今年4月又調低2%至980萬元，近日在零議價下易手，折合實呎13,443元，成交價為同類型單位近1年新高。原業主2008年2月以548萬元購入，持貨逾12年，帳面獲利432萬元離場，物業升值79%。

太古城兩房減62萬易手

鰂魚涌太古城則錄2房海景戶成交，中原副區域營業董事張光耀表示，海天花園恆天閣高層H室，實用584方呎，原業主早前以1380萬元放售，近日以1318萬元易手，累減62萬元或4.5%，折合實呎22,568元。原業主2007年399萬元購入，持貨13年，帳面獲利919萬元，物業期內升值2.3倍。

另市場消息指出，沙田第一城43座高層F室，屬實用284方呎2房戶，同層另一單位曾發生影星鍾保羅跳樓身亡事故，在5月初以520萬元放售，但一直未獲洽詢，終減價52萬元或10%、以468萬元放售，即獲買家承接，實呎16,479元，較市價低約一成。原業主於2017年3月以418萬元買入單位，3年額印期後即放售物業，現帳面獲利50萬元或12%。

龍譽買家撻大訂 遭殺訂245.7萬

新盤以一手貨尾成交為主，全日大約20宗成交，其中一伙來自佳明集團（1271）青衣明翹匯，單位為1A座27樓B室，屬實用432方呎兩房戶，成交價774.5萬元，實呎17928元。另保利置業（0119）啟德龍譽錄撻大訂個案，據成交紀錄冊顯示，有關單位為1A座3樓A室，實用835方呎，買家去年10月以2457.18萬元、實呎29427元購入，而買家非首次置業，當時繳付印花稅15%（約368.6萬元），共涉資逾2825.7萬元。目前買家已支付樓價10%，於日前終止交易，遭發展商殺訂245.7萬元。