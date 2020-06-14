深圳創業板註冊制明起接受申請

證監會註冊期限15個工作日

同時創業板亦會迎來改革，允許未盈利企業及同股不同權企業申請上市，同股不同權企業方面的上市標準為，市值100億元（人民幣，下同）以上及最近1年有盈利；或者市值50億元及最近1年有盈利和營業收入達到5億元以上。原則上，傳統行業如房地產等不支持於創業板上市，而鼓勵創新創業、新技術、新產業等企業申請。

創業板另一重要改變是放寬每日交易限制，由以前每日升跌上下限10%擴闊至20%；而新股掛牌後首5個交易日亦不設升跌幅限制，只設升跌30%及60%需停牌10分鐘的熔斷機制，比起以前只有首日不設10%升跌幅限制，以及最大升幅上限只有44%的規定更為寬鬆。

每日升跌上限擴至20%

亦因波幅擴大，改革後的創業板對新開戶投資者設了條件，只有前20個交易日日均資產不低於10萬元及擁有2年投資A股經驗的個人投資者才可開戶，不過舊有帳戶就不設限制，只需要補簽一份新版的風險揭示書。

另一方面，創業板改革亦修改了有關退市的規定，市值退市指標調整為連續20個交易日每日收市市值低於3億元；此外，公司因觸及財務類指標被實施特別處理（俗稱ST股）後，下一年度財務報告被核數師提出保留意見的，也將被終止上市。