潘蘇通被追15億 涉事公司資產遭凍結 信達4年前借出90億 助開發天津項目

明報記者 陳子凌

是次母公司狀告子公司欠款15億元事件，緣於2016年3月信達就高銀地產一地產項目的融資簽訂合作協議，根據協議，當年信達及旗下信風投資，與潘蘇通名下企業廣東高銀各自出資90億元，組合營公司國威投資，並由國威投資收購一家新設立的公司銀基宏業，而雙方出資的資金則以委託貸款形式為銀基宏業提供融資，用作收購高銀地產位於天津市的旗艦項目新京津高銀天下。

高銀集團昨晚發聲明，指事件已進入司法程序，現階段不作評論。另一家被告的潘蘇通關連公司廣州富大則澄清指出，由於國家稅收政策變化影響，高銀地產旗下高銀天津無法將地產項目注入銀基宏業，加上疫情等原因，高銀天津未能與國威投資達成延期協議。

廣東高銀：未同意起訴子公司

廣州富大稱，高銀天津已為地產項目提供超額抵押，信達在不顧及不可抗力之下單方面鼓動國威投資提訴，廣東高銀並不知情亦不同意，會請求法院駁回訴訟及保留法律追究權利。廣州富大又表示，公司只是作為廣東高銀日後回購相關地產項目而充當貸款擔保人，因此本身並非合適的被告，又質疑信達製造「左手打右手」鬧劇，是故意破壞廣州富大的富大大廈項目開售。

當年協議顯示潘蘇通替貸款作擔保

據當年協議，因應信達透過國威投資向銀基宏業所提供的委託貸款，潘蘇通以其關連公司廣州富大、高銀金控及松日信息的股權為擔保，銀基宏業的還款期限為3年，按半年度付息。而國威投資及信風投資對銀基宏業的股權投資期最多是4年，另據廣州富大的澄清所披露，廣東高銀對新京津高銀天下項目有優先回購權。

而根據合作協議，國威投資作出任何決議都必須經信風投資同意。公告又稱，國威投資已向有關法院起訴銀基宏業、廣州富大、高銀金控及松日信息，法院已受理備案，並將4家公司的財產凍結保全。