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經濟
2020年6月13日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
國泰客量跌99% 擬7月恢復一成運力 首5月人次按年挫71% 料上半年巨虧難免
申「保就業」計劃 半年可獲15億資助
歐達禮料財困企業陸續有來 市場或掀波動
恒指公司：未有計劃增加成分股
保險公司延收84億保費渡時艱
酒店入住率最差僅20% 美麗華：復蘇可期
美股期貨回升 港股低位彈逾400點 中港股基金連續8周走資 累計逾1300億
閱文前CEO吳文輝減持套現4.6億
中海外15年首回購 涉279萬
金管局fb自問自答：內地「單向」提供美元
致同：港上市公司收購減售產增
煌府西九龍棄開分店 遭沒收訂金76萬
中國金茂溢價三成 私有化金茂酒店
美股早段急彈800點 後勁不繼 白宮顧問：經濟不會再停擺
英4月GDP按月跌20%紀錄最差
遭大行降評級 Tesla股價早段跌3%
歐達禮續約係中央旨意？
美孚誕新樓王 實呎1.85萬破頂 連3136呎平台特色戶2080萬易手
CCL連升4周後回軟 失守180點
半島豪庭複式4600萬 1年來再錄同類成交
香島特色戶7350萬沽 創項目新高
WEST PARK 首錄租賃 2房月租1.4萬
上水用地申改建19層高住宅涉56伙
陸振球：港成中美磨心 樓巿升跌飄忽
周末睇樓好去處
半山捌號主打迷你戶 打破豪宅主流
中小學名校雲集 校網首屈一指
清真寺教堂文武廟同區 中西文化交融
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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國泰客量跌99% 擬7月恢復一成運力 首5月人次按年挫71% 料上半年巨虧難免
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