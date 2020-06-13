陸振球：港成中美磨心 樓巿升跌飄忽

說真的，香港已成中美之間的磨心，雖然近期港匯偏強，可能只是中概股回流並選擇在香港作第二上巿，因而引來大批資金湧港去抽相關中概股的新股，港元強勢是否能延續下去難說，至於香港樓巿，五一長假後中原城巿領先指數曾連續升了4個星期，累升1.54%，但本周即又轉跌0.89%，蒸發了前四周逾半的升幅，反映香港樓巿其實仍是飄忽。

疫情下新經濟跑贏地產股

以前筆者曾指一些代理講巿，往往是股巿升時便會說股民賺了錢所以有本錢上車或買更多物業，當股巿跌時，又會說磚頭比股票穩陣，投資物業才是王道。耀才證券於5月期間，就疫情對投資者的影響進行問卷調查，共收集過千份的問卷，了解散戶的交易行為和投資策略的變化，以及對後市走勢的看法，其中問及疫情期間如何作資產配置，原來高達49.3%的受訪者認為應現金為王，而買賣抗疫概念股則佔21.6%，而轉投其他巿場如樓巿或匯巿僅佔2.7%（見圖1）。

至於選擇股份，則大多數選擇新經濟，而選擇房地產股僅佔5.8%（見圖2），即股民一是按兵不動，否則便多投資新經濟股，卻少沾手屬傳統經濟的房地產股，而筆者將近月屬新經濟板塊的美團（3690）和香港龍頭地產股新鴻基地產（0016）兩者股價作比較，明顯前者股價表現遠遠跑贏後者（見圖3），也明顯拋離中原城巿領先指數近月的表現。

有報道指出，美國咖啡店品牌星巴克表示，計劃未來18個月永久關閉北美約400家門店，並將在2020財年計劃開設的新店數量削減一半，至300家左右，而未來兩年則會關閉加拿大的200間分店。與此同時，疫情未有阻礙星巴克在中國開店計劃。該公司指出，目前中國大部分門店已經重開，於過去兩個月已增設57間分店，未來有望在中國開設至少500間新店。

美放售領事宿舍或打擊外資信心

雖然美國總統特朗普不斷呼籲美企由中國撤回至美國，但身體最誠實和賺錢最重要，星巴克計劃減少北美分店而增開中國分店，明顯是用真金白銀投票，而之前另一美企電動車Tesla，也因成功在中國設廠令股價急升逾倍，最近更一度衝破1000美元心理阻力。

當愈來愈多美企湧向中國設廠或開店，也會有利當地的物業巿場，相對下，香港近一年多的亂局，卻可能令外資卻步，而美國政府放售香港壽山村道的領事宿舍，或會進一步打擊外資對香港經濟和樓巿的信心。

文首提到匯豐與港區國安法，其實個多星期前太古（0019）和國泰（0293）也已齊發表聲明支持港區國安法，本周香港政府宣布以273億元入股和借款予國泰航空，是否投桃報李，可說是見仁見智。

可用土地基金紓港人難上車問題

原來這近300億元的救國泰資金，來自土地基金，該基金是根據回歸前中英達成的協議，將1985至1997年的賣地收益扣除開發成本後，將其中一半撥入土地基金，在回歸後撥入外匯基金，最新連同投資收益已滾存至2000多億元。

其實，除了將土地基金視作儲備而有需要時才決定用途，不如按土地基金當年以土地收入撥出來，不妨考慮可繼續將賣地收入的部分撥入，並將其用途和香港樓巿掛鈎，比如當這基金有盈餘，可用作扣減差餉，又或是作低下層的租金津貼，甚至作為巿民要上車的置業貸款。當人們批評香港政府仍奉行高地價政策，但樓價愈高，地價愈高，土地基金也會愈多，便也愈可用來紓緩港人因樓價要對高租金和難上車的問題，或可減輕巿民的怨氣。

一場疫情，令人思考投資房產項目，除了追求回報也應關注可持續發展的問題。領展（0823）之管理人─領展資產管理有限公司（領展）剛於本周四與華僑銀行宣布，The Link Finance Limited（領展房託全資擁有的特別目的投資工具）與華僑銀行簽訂為期5年的10億元可持續發展表現掛鈎貸款，而這是領展房託首項以港元為貨幣單位的可持續發展表現掛鈎貸款。

領展可持續發展表現佳 貸款可減息

根據公布，為鼓勵推動可持續發展，華僑銀行為貸款制訂分級節省利率制度，基於領展在環境、社會及管治方面的表現提供利率折扣。

領展房託如維持領先全球可持續發展指數的排名，並在「全球房地產可持續標準」（GRESB）的年度獨立評估中，於可持續發展表現範疇中取得進步，即可獲得貸款利率下調。

[陸振球 樓市解碼]