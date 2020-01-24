WEST PARK 首錄租賃 2房月租1.4萬

利奧坊‧曉岸1房1.4萬租出

此外，恒地（0012）大角嘴新盤利奧坊．曦岸推售之際，系內同區樓盤利奧坊‧曉岸續錄租務成交。美聯分行營業經理黃永財指出，利奧坊‧曉岸2座中高層H室，實用面積252方呎，採1房連開放式廚房間隔，新近以1.4萬元租出，折合實用呎租55.6元。按業主於2015年11月以459萬元購入，持貨至今近5年，現租金回報約3.7厘。

杏花邨本月租賃開齋 2房呎租36元

另柴灣杏花邨錄得本月首宗租賃成交。利嘉閣分行助理分區經理黃銳平稱，杏花邨38座中層7室，單位實用499方呎，屬2房間隔，業主早前叫價1.8萬元放租，經議價後以1.78萬元租出，實用呎租約36元。按業主於1988年12月以約54萬元購入價計，現租金回報達39厘。