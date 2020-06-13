香島特色戶7350萬沽 創項目新高

中原首席營業董事何偉強表示，香島最新售出的單位屬頂層複式、5房3套連天台特色戶，為1座32樓C室，實用2290方呎連648方呎天台，透過招標以7350萬元售出、實呎3.2萬元，成交價創香島新高紀錄。香島近一個月來累錄6宗特色戶成交、套現3.63億元。

柏蔚山4房逾4510萬易手 實呎破4萬

另一港島貴價盤、同樣已屆現樓的新世界（0017）北角柏蔚山，最新以4510.6萬元售出2座30樓G室，實用1109方呎，4房間隔，實呎4.06萬元。柏蔚山所有1至3房戶已沽清，項目2018年中開售至今累沽595伙，佔可售單位逾97%，套現近200億元。

滿名山近半月沽11幢洋房

此外，近日銷情提速的嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山，再透過招標連售兩幢洋房，為山庭26號及39號屋，實用分別1785和1886方呎、同樣連花園，成交價4000萬及4480萬元，實呎分別2.24萬及2.37萬元，涉及總值近8500萬元。滿名山6月累售11幢洋房，估計套現近5億元。

另部署最快本月推售屯門海皇路全新樓盤的新地（0016），旗下兩個餘貨盤均錄本月首宗一手成交，其中與上述香島屬同區的筲箕灣形薈，以發價單形式、以1104萬元售出1B座3樓F室，實用431方呎連100方呎平台特色戶，2房間隔，實呎2.56萬元。至於同系日出康城晉海，透過招標以1460萬元售出2B座53樓B室，屬實用787方呎連271方呎平台特色戶，實呎1.85萬元。近期銷情提速、恒地（0012）牽頭的馬鞍山迎海，下周一及周二（15及16日），合共推出12伙分佈於3期迎海‧星灣御、4期迎海‧駿岸的4房單位和複式大戶招標。