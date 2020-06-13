半島豪庭複式4600萬 1年來再錄同類成交

天鑄4房8388萬 5年料蝕1270萬

另何文田天鑄繼今年4月再錄蝕讓個案。市場消息稱，天鑄1期6座中層A室，實用2018方呎，4房雙套連工人套間隔，原業主2015年9月以9336.97萬元購入，惟近月以8800萬元放盤，議價後以8388萬元易手，實呎約4.16萬元。按購入價計，原業主持貨近5年，帳面蝕逾948萬元或10%，而當時買家入市稅款為購入價8.5%，獲發展商印花稅現金回贈其中70%，即最終買家支付的入市稅款約238萬元，連同佣金等料蝕約1270萬元或約14%。

資料顯示，登記買家為田淑珍，持香港身分證，過往亦曾於本港購入豪宅物業，包括2012年以1.88億元購入中半山豪宅君珀、2016年以3.88億元購入南區壽臣山Shouson Peak 9號屋等，其中君珀單位在去年淪為銀主盤後，以1.65億元易手。