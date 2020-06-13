半島豪庭複式4600萬 1年來再錄同類成交

【明報專訊】中小型物業交投減少，惟二手豪宅接連錄成交。中原地產分行經理袁顯岸表示，紅磡半島豪庭2座頂層複式戶，實用1703方呎，4房雙套房間隔，附設裝修，原業主去年12月、疫情爆發前放售，當時叫價4900萬元，及後經濟轉差，加上疫情，減價300萬元或6%放售，近日終以4600萬元易手，實呎27,011元。資料顯示，該屋苑對上一次複式戶成交，要追溯至去年5月，即1年多來再有同類戶成交。原業主於2010年以2700萬元買入，持貨10年，現轉手帳面獲利1900萬元或七成。
天鑄4房8388萬 5年料蝕1270萬
另何文田天鑄繼今年4月再錄蝕讓個案。市場消息稱，天鑄1期6座中層A室，實用2018方呎，4房雙套連工人套間隔，原業主2015年9月以9336.97萬元購入，惟近月以8800萬元放盤，議價後以8388萬元易手，實呎約4.16萬元。按購入價計，原業主持貨近5年，帳面蝕逾948萬元或10%，而當時買家入市稅款為購入價8.5%，獲發展商印花稅現金回贈其中70%，即最終買家支付的入市稅款約238萬元，連同佣金等料蝕約1270萬元或約14%。
資料顯示，登記買家為田淑珍，持香港身分證，過往亦曾於本港購入豪宅物業，包括2012年以1.88億元購入中半山豪宅君珀、2016年以3.88億元購入南區壽臣山Shouson Peak 9號屋等，其中君珀單位在去年淪為銀主盤後，以1.65億元易手。