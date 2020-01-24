CCL連升4周後回軟 失守180點

當中CCL之前連升4周、上周一度錄180.26點，創今年迄今新高紀錄後，最新報178.64點，按周跌0.89%。

按周跌0.89% 四大指數齊跌

同時，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報182.23點，同樣連升4周後回落，按周跌0.89%；CCL（中小型單位）報179.84點，亦是連升4周後回落，按周跌0.82%。至於CCL（大型單位），最新報172.3點，按周跌1.30%，連升兩周後回軟。

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，近日社會事件有捲土重來迹象，短暫影響樓市氣氛，而6月11日美國聯儲局表示利率維持至2022年底不變，對香港樓價的影響，將在7月上旬公布的數據反映。

四大分區方面，本周呈一升三跌格局，九龍CCL Mass報179.8點，創37周即逾9個月新高，按周升0.49%；港島CCL Mass報185.13點，按周跌3.45%，跌幅為52周即約1年最大，連升4周後回軟。

至於新界區方面，新界東CCL Mass報193.89點，按周跌0.15%，連升3周後回軟；新界西CCL Mass報163.61點，按周跌0.42%，跌幅為10周最少。