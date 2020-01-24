美孚誕新樓王 實呎1.85萬破頂 連3136呎平台特色戶2080萬易手

明報記者 張允亭

美孚新邨經過上月全月錄得近50宗二手成交，為近兩年來最旺月份後，本月近半月僅錄約14宗成交，交投明顯放緩，不過最新卻錄得罕見特色戶破頂成交。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，市場錄得一宗位於美孚新邨7期萬事達廣場1號的低層平台特色戶成交，單位實用面積1122方呎，連3136方呎入契平台，平台面積比單位面積還要大近兩倍，同類放盤極為罕見。單位採4房間隔，向巴士總站，新近以2080萬元沽出，實呎18,538元，呎價創屋苑新高紀錄。

業主持貨3年升逾三成

上述單位原業主2017年4月以1590萬元購入，持貨滿3年，帳面獲利490萬元或31%。資料顯示，屋苑對上一個紀錄為1期百老匯街24號高層B室，實用1269方呎，曾於去年7月以2330萬元易手，實呎18,361元，而是次成交呎價將紀錄再推高177元或約1%。

十大屋苑交投放緩 半月不足百宗

至於上月全月錄得39宗二手成交的太古城，本月至今僅錄6宗，僅及上月全月的15%。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，訂立「港區國安法」公布後，準買家轉趨觀望，令屋苑交投步伐放緩；加上疫情好轉，上月成交急增，令業主叫價轉趨強硬，價格水平與準買家期望有落差，導致二手買賣陷入膠着。太古城最新一宗成交位於雅蓮閣極高層G室，實用1015方呎，屬3房單位，享海景，以2390萬元沽出，實呎23,547元。原業主1997年以1950萬元購入，持貨23年，帳賺440萬元或23%。

都會駅相連戶2580萬易手

至於將軍澳新都城，本月二手市况不俗，至今錄約13宗，佔上月全月24宗的54%。區內屋苑都會駅新近有相連單位以2580萬元易手，利嘉閣地產分行經理黃金欽表示，都會駅1座高層G及H室相連戶，實用共約1364方呎，5房雙套房間隔，望海景，今年3月2800萬元放售，終減價220萬元，以2580萬元易手，實呎18,915元。原業主2005年10月分別以約413萬元購入G室以及約836萬元購入H室，合共斥1249萬元購入上述相連單位，持貨約15年帳面獲利約1331萬元。