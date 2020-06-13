遭大行降評級 Tesla股價早段跌3%

中美貿易衝突 威脅Tesla估值

他指出，特斯拉在中國和美國的減價幅度很大，反映輕型電動車市場未能完全擺脫疫情的陰影，且中美之間貿易衝突不斷，也威脅特斯拉的估值。事實上，特斯拉行政總裁馬斯克近期一再發推文，暗示特斯拉股價可能過高。

中國市場的需求，以及美國等地重啟經濟活動，都被視為特斯拉股價近期上漲的催化劑。喬納斯的報告承認，有可能低估了特斯拉在中國市場的長期增長前景，但他將中美關係列為特斯拉首要風險。摩根士丹利上月也曾警告，中美的緊張關係可能會限制特斯拉股價的升幅。高盛此前亦將特斯拉的股票評級，由「買入」下調至「中性」，目標價為950美元。高盛分析師德拉尼（Mark Delaney）認為，減價和生產挑戰可能影響特斯拉股價。此外，高盛將通用汽車（GM）的股票評級上調至「買入」，目標價上調至36美元。

（綜合報道）

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