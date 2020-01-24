英4月GDP按月跌20%紀錄最差

英倫銀行和英國預算責任辦公室（OBR）警告，今年英國經濟可能出現3個世紀以來最嚴重的衰退。經合組織（OECD）估計，英國今年GDP將至少萎縮11.5%，是最受疫情影響的主要經濟體。

服務業產出按月挫19%

在英國營運的三大航空公司英航（BA）、廉航易捷（easyJet）及廉航瑞安（Ryanair），向英國政府實施的防疫隔離措施採取法律行動，稱相關「有缺陷」的指引打擊經濟。上述航空公司昨發聲明稱，防疫措施將對英國旅遊業及廣泛經濟層面帶來「破壞性影響」，摧毀數以千計職位，要求法官盡快審理。

轟政府防疫打擊經濟 三大航企興訟

英國檢疫措施要求海外人士在入境兩周內進行隔離，以防輸入病例。不過三大航空公司認為此防疫措施只應適用於來自「高風險」國家或地區旅客，以配合歐洲多國本月中重開邊境。路透引述知情人士稱，英航為應付財政困難，擬出售至少10件藝術藏品以補充現金儲備。消息稱這些藏品包括畫家赫斯特（Damien Hirst）、多伊格（Peter Doig）和賴利（Bridget Riley）的作品，通常掛在機場行政貴賓室。據稱，至少一幅作品估值逾100萬鎊（約977萬港元）。

（路透社）

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