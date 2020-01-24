美股早段急彈800點 後勁不繼 白宮顧問：經濟不會再停擺

美國航空預期旅客需求增加，年底前毋須再「燒錢」，刺激其股價早段升約一成。避險情緒降溫，美國10年期國債孳息率回升至接近0.7厘。

白宮經濟顧問庫德洛表示，美國不會再次關停經濟，也不會爆發第二波疫情。他預計下月幾乎所有小企業將會復工。

部分市場人士指，大市自3月以來的反彈力度太快太急，反映投資者憧憬經濟V形反彈，惟經濟復蘇仍可能遇到一些困難，大市早就應該調整。摩根士丹利投資管理的分析認為，由於此前美股累積的升幅頗大，如果跌市僅維持一天令人驚訝，預期短期內仍會下跌，直至市場的投機情緒減退。本周初與3月時的低位相比，道指累計升近五成，標普500指數升逾四成，納指更首次收報在1萬點大關以上。Mediolanum國際基金市場策略總監歐萊利（Brian O'Reilly）認為，市場資金充裕，仍有很多投資者不大理會基本面，逢低撈底。

外賣公司DoorDash獲新融資

疫情期間餐飲外賣需求激增，吸引資金流入。《華爾街日報》引述知情人士稱，美國最大外賣配送公司DoorDash將獲新融資，注資前其估值已超過150億美元（約1170億港元）。

知情人士透露，這家由少數投資者持股的機構，計劃向現有股東普信（TROW）及富達投資等，出售價值數億美元的股份，交易規模及投資者名單尚待敲定。消息稱，其現有股東、軟銀集團旗下的願景基金也在考慮參與融資，融資後或會推遲該公司的首次公開募股（IPO）計劃，但它也可能於今年上市。

DoorDash於2月向美國證交會（SEC）秘密提交IPO文件，但之後北美疫情爆發，該公司表示不急於上市。DoorDash近幾年一直虧損，但預計在扣除防疫措施等一次性成本後，可望在次季收支平衡。

美情報公司Palantir擬申上市

路透引述知情人士稱，著名大數據分析公司Palantir計劃在未來數周向SEC提交IPO申請。消息稱，該公司仍在考慮到底通過傳統的IPO，抑或直接上市掛牌，最快可能在9月上市。Palantir開發的技術，供政府及情報機構監察數據庫的可疑信息，以識別恐怖分子及追蹤非法移民等，其客戶包括美軍、美國中情局（CIA）及聯邦調查局（FBI）。它的聯合創辦人Peter Thiel是美國總統特朗普的盟友，他也是PayPal創辦人之一。這家高度機密的軟件公司在2015年的估值約為200億美元。

（綜合報道）

[國際金融]