煌府西九龍棄開分店 遭沒收訂金76萬

根據招股書披露，首灃在2016年開始租用西九龍中心9樓開設「煌府」品牌中式酒樓，每月租金包括42萬元基本租金，另收取營業額10%作分成，以集團最後公布，2018年3月底止年度西九龍店全年收入約4305萬元計算，每月租金約77.9萬元。集團於今年1月與西九龍中心洽商，續用7樓開設新酒樓，每月固定租金76萬元，不設營業額分成。

棄續租上水匯物業 補償83萬

首灃表示，曾向業主要求將新租約延至今年7月開始生效，以有更多時間考慮和評估在目前經商環境下新設新店的利弊，惟因業主拒絕故決定棄租，並遭沒收一個月按金76萬元。

首灃上月已公布，放棄今年3月底續租的上水匯物業，於5月31日或之前交付空置管有權，以作為提前終止上水續租租約的補償，並將支付82.7萬元予上水業主，款項將從上水匯持有的擔保按金及裝修按金中扣除，同時集團亦會負責支付物業至5月31日的全部租金、差餉、管理費、空調費及推廣費，以及移除及拆除如有的燈箱結構及橫幅空間廣告。