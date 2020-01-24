美股期貨回升 港股低位彈逾400點 中港股基金連續8周走資 累計逾1300億

明報記者 溫藹紅

恒指昨早段失守24,000點，曾低見23,895點，最終收市跌178點，報24,301點；國指跌113點，報9832點；主板成交1154億元。昨晚道指開市大升800點，其後升幅收窄至少於400點。恒指夜期截至昨晚11時報24,070點，低水231點。

恒指夜期險守24000點

據EPFR的數據，受美股帶動，本周全球股票基金淨流入137億美元，過去3周累計淨流入234億美元（約1825億港元），反映市場風險偏好回升，資金已從貨幣市場基金流入股票基金。本周美股基金淨流入140億美元，創過去9周以來新高，同時環球貨幣市場基金淨流出達68.96億美元。

環球股票3周淨流入1825億

不過資金沒有青睞中港市場，中國及香港股票基金市場分別淨流出27.96億美元及1.76億美元，連續8周走資共175.49億美元（見圖）。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，早前市場上漲過多，現時下跌或將為投資者迎來再入市機會，但他建議避開航空、旅遊及能源等有機會再受疫情影響的板塊，聚焦科網及醫療等高增長行業。

騰訊（0700）昨跌0.32%，收報441元；阿里巴巴（9988）跌0.47%；美團（3690）則續破收市新高，微升0.36%報165.6元；平安好醫生（1833）亦大升8.5%；而國際油價下滑，「三桶油」受挫，昨日藍籌以中海油（0883）跌幅最大，跌4.64%。

匯控一周跌8% 最差藍籌

本周港股表現反覆，但本地地產股強勢，其中新世界（0017）及九龍倉置業（1997）分別累升3.7%及3.61%，為本周表現最佳藍籌；匯控（0005）本周累跌近8%，昨收報37.3元，為全周表現最差藍籌。