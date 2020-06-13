保險公司延收84億保費渡時艱

14萬份保單申延寬免期

壽險佔大部分

延長寬限保費當中，人壽保險保單佔絕大部分，有近13萬份保單受影響，涉及保費82.96億元。另外，有4124份危疾保險保單延長保費寬限，涉及保費1.17億元，有3726張個人醫療保險保單延長保費寬限，涉及4345萬元。保聯指，以上數據只計算須事先申請延長保費寬限期的保險公司，自動為客戶延期的並不包括在內。

疫情期間有多間保險公司，為客戶提供額外或免費的新冠肺炎保障，保聯調查顯示，相關保單已有520宗索償個案，涉及金額538萬元。其中個人醫療保險相關的有266宗索償，涉及金額271萬元，人壽保險相關有237宗索償，涉及247萬元。

3.2萬旅遊保退保費 涉960萬

此外，有保險公司因應客戶取消前往疫情爆發地區，或目的地取消本港居民入境等原因，向客戶退回旅遊保險保費。保聯表示，共有3.2萬份旅遊保單的保費獲退回，涉及金額逾960萬元，另有約1.45萬項與疫情相關的旅遊保險索償，例如隔離現金津貼，所涉金額超逾300萬元。