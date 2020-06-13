恒指公司：未有計劃增加成分股

意味納W股需踢走現有藍籌

他表示，上次大幅增加成分股數目，是於2006年後因有大量H股來港，當時相信33隻成分股已不足以代表港股市場，因而擴至50隻。他補充指，當時調整需時多年，而現時暫未見到再作調整的迫切性，但會密切留意港股變化。

W股及第二上市公司最快可在8月的季檢「染藍」，阿里巴巴（9988）、美團（3690）及小米（1810）呼聲高。被問及納入是否已勢在必行，黃偉雄僅表示，股份納入恒指要視乎是否滿足市值要求，最大型的公司納入指數可需時3個月至半年，較小型公司則可能要掛牌24個月後才可獲納入。

另一方面，有市場人士憂慮若恒指納入大量中概股，意味部分本地股份可能遭剔除，令恒指的內地股份佔比進一步上升。對此黃偉雄則引述早前諮詢結果，指市場相信恒指是代表在港的大中華公司，指數成分應代表市場結構，毋須特意在香港及內地公司佔比上施加額外限制。

網易納恒指兩指數 6月26日生效

此外，恒指公司昨日宣布，取消原訂W股在恒生綜指及其他相關指數中的10%權重上限。而本周四掛牌的中概股網易（9999）因符合快速納入指數規則要求，將獲納入恒生綜合指數及恒生互聯網科技指數，於6月26日生效。現時網易、阿里巴巴均為綜指成分股，原則上均已可滿足納入港股通條件，但最終仍需要中證監開綠燈才可讓「北水」買賣。