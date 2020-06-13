申「保就業」計劃 半年可獲15億資助

國泰空中服務員工會昨發聲明指，很高興聽到公司終於決定申請「保就業」第一階段計劃，但質疑如果國泰不申請第二階段計劃，不裁員的承諾就只會維持至8月底。國泰工會期望，公司管理層會與工會就未來結構調整進行討論。

工會冀與公司商結構調整

港龍航空公司空勤人員協會主席黃瑋婷認為，即使公司宣布參與第一期「保就業」計劃，亦只是確保在8月底前不裁員，而員工對於「架構重整」問題更為擔憂，尤其是早前一度傳出國泰或會放棄「國泰港龍」品牌，期望公司能盡快就架構重整計劃提供更多資訊。

港航延無薪假 地勤減薪10%起

另一本地航空公司香港航空，暫未表明會否申請「保就業」計劃。不過，集團將由下月至10月期間，延長涉及經理級或以上員工及機師的無薪假計劃；另外地勤人員將會根據職級扣減薪酬10%至25%，每月放不多於4天無薪假。集團指，早前申請由政府提供的援助計劃僅能為其業務帶來一些緩解，在這充滿挑戰的時刻，必須作出艱難的決定，以確保能持續營運，並保障大部分員工的工作。