國泰客量跌99% 擬7月恢復一成運力 首5月人次按年挫71% 料上半年巨虧難免

明報記者 葉子晴

國泰在5月的客運運力僅為3%，月內載客1.85萬人次，按年急跌99.4%，平均每日載客594人。今年首5個月累計，載客436.2萬人次，按年急挫71.2%，因此集團料上半年將錄顯著虧損。國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，5月份的客運需求仍然疲弱，載客量為去年同月載客量不足1%，運載率雖較4月份的21.7%有所改善，但仍處於29.6%的低水平。

他續指，由於上月本港機場仍實施轉機限制，因此絕大部分的客運來自北美和澳洲地區的來港旅客，運載率分別為75%及68%。

5月載貨量按月增17%

貨運方面，集團在5月運載的貨物及郵件量為9.87萬公噸，雖然按年減少逾四成，不過按月計則增加了約17%。月內貨運運載率上升9.1個百分點至73%，以可用貨物及郵件噸千米數（AFTKs）計的運力下跌37.9%。

林紹波認為，由於市場在整體運力減少，緊急貨運的需求強勁，帶動貨運收益率顯著增加，促使貨運繼續成為業務重點。他表示，雖然醫療物資的需求回順，但是傳統工業及消費者產品的需求卻開始回升，隨着部分市場放寬本地封關措施，來自東南亞及印度次大陸的出口亦有改善，料會繼續營運貨機機隊全部運力，但或會減少只載貨的客機航班數。

27目的地分階段復飛

林紹波指，儘管跨境旅遊限制稍有改善迹象，但未來走向仍非常不明朗，更強調相較其他國際航空公司，國泰並無經營本地航線，需完全依賴跨境旅遊，因此集團在恢復客運服務方面須保持靈活。他預料，6月及7月的客運航班運力分別約為3.5%及9.4%，分階段復飛共27個目的地，惟有關計劃仍會按需求而再作調整。