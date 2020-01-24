鳳禮苑3房未補價670萬破頂

富誠地產客戶經理鄧宇熙表示，上述為鳳禮苑A座（鳳禧閣）高層9室，實用面積645方呎，屬大3房間隔，外望市景，新近以670萬元獲綠表客承接，實呎10,387元，成交價為屋苑未補地價市場新高。原業主於1997年12月以153萬元（未補地價）購入，持貨近23年，帳面獲利約517萬元或3.3倍。鄧續指，上述為屋苑今年首宗大3房單位成交。資料顯示，對上紀錄為B座（鳳禮苑）高層2室，實用559方呎，曾於去年底以606萬元易手，亦即最新成交價較舊紀錄再高出64萬元或一成。

至於元朗屋苑溱柏本月暫錄3宗成交，中原副區域營業經理王勤學指，其中一宗位於7座中層D室，實用面積701方呎，屬3房間隔，原業主由叫價800萬元，減至790萬元沽出，減幅為1.2%，呎價11270元，成交價為屋苑同類3房戶今年新高。原業主於2015年1月以546.8萬元購入單位，持貨5年，帳面獲利約243.2萬元或44%。

荃中1房月租失守萬元 1年低

不過，租賃市場則續錄低市價成交。荃灣中心新近有1房單位月租跌穿1萬元，美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心10座中高層F室，實用面積268方呎，1房單位，業主早前以1.1萬元放租，最終減至9000元獲租客承接，實用呎租約34元，租金成交價料為屋苑近一年新低。業主2017年6月以370萬元購入單位，持貨3年，租金回報約2.9厘。