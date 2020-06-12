莎莎棄租波斯富街5400呎巨舖

原業主拆細舖位出租

市場消息指，銅鑼灣波斯富街72至74號地下連1樓的巨舖，面積5400方呎，業主現將商舖拆細出租，並已租出波斯富街72號地舖。本報向莎莎查詢，是否縮減有關商舖租用樓面，莎莎回覆指，不續租該舖，而該舖亦已結業。據土地註冊處資料顯示，莎莎早在2009年已租用上述巨舖，當時月租82萬元，在2012年零售旺市時，月租更高達150萬元、呎租278元，隨後逐步回落。

8年前舖租高達150萬

資料顯示，莎莎早於今年2月已公布縮減香港店舖網絡，計劃未來18個月內關閉約20%至25%店舖，涉約25間舖，並以遊客區商舖為主。位於尖沙嘴北京道71至77號誠信大廈地下及1樓，面積共7000方呎，已於上月底結業，連同波斯富街分店在內，不足一個月結束兩大巨舖分店。

不足1個月結束兩巨舖分店

過去莎莎在銅鑼灣區設有多間分店，除波斯富街分店外，另一位於軒尼詩道502號黃金廣場1至3樓巨舖，面積共1.85萬呎，是莎莎旗艦店之一，2011年起租用，當時月租高見200萬元，呎租約108元，惟該舖在去年8月，反修例運動發生後結業，而商舖現接受洽租，租客可全租3層樓面，或承租部分樓層。

買家2.9億洽購海富中心全層

商廈市場方面，市場消息指，金鐘海富中心2座中層全層，面積10,627方呎，獲買家2.9億元洽購至尾聲，折合呎價27,288元，較市價每呎約2.8萬至3萬元，低約3%至9%。資料顯示，原業主2007年12月以1.328億元購入，若落實售出，將獲利1.572億元，物業逾12年升值1.2倍。