萊坊料低息環境有利發展商融資

萊坊執行董事林浩文指，未來1、2年香港仍維持低息，對住宅市場影響不太大，但有利發展商及投資者控制資金及融資成本。林指香港步入衰退或會影響一般住宅購買力，但樓價無大跌空間，未來1、2年住宅樓價上落波幅料為10%內。

中原王美鳳料拆息按揭降至1.6厘

中原按揭董事總經理王美鳳表示，本港今明兩年樓按息率將維持低息，年內金管局16度接錢逾480億元，銀行體系結餘快將增至約1221億港元，為2018年4月後新高水平，較今年首季約540億元水平已達逾倍增幅，令銀行同業拆息可望回落。王續指，港元拆息持續下跌，預料市場主流之拆息按揭，按息將降至介乎1.6厘至1.9厘水平。

經絡曹德明：全球量化利好樓市

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指熱錢充斥下，預計在資金不斷流入、拆息一直低企、本港新冠疫情改善三大利好因素支持下，樓市將持續回暖，而全球量化寬鬆，資金有機會持續流入香港銀行體系，將有利樓市發展。