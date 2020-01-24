SEA TO SKY建期付款擬提供最高85%一按

長實地產投資董事郭子威表示，為配合市場需求及吸引換樓客入市，集團現階段預留10億元，為SEA TO SKY的大單位買家，提供最高85%一按、及最高30%二按。長實亦繼續為SEA TO SKY進行軟銷，公布項目住客會所名為CLUB SE@SIDE，佔地逾10萬方呎，分成八大主題區，提供30餘項主要設施，包括宴會廳、電競館、電影院、室內外泳池、設有Boxing擂台的健身室等；另設觀景升降機「海琉璃」，讓住客可直達區內的海濱長廊。

一手連錄5宗大額成交共涉2.2億

此外，一手特色戶餘貨持續具承接力，市場最新錄得5宗大額成交、涉資近2.2億元；其中嘉里（0683）已屆現樓的屯門掃管笏滿名山，連環售出3幢山庭洋房，實用全屬1785方呎，成交價4288萬至4518萬元，實呎2.4萬至2.53萬元，涉總值逾1.31億元。

另外，恒地（0012）牽頭的馬鞍山迎海，最新亦透過招標再沽出一伙特色戶，為3期迎海‧星灣御17座地下及1樓A室，成交價5113萬元（連雙車位），實用3112方呎另連花園，實呎1.64萬元，買家成交期360日、並可提前入住。

OMA by the Sea擬本月削優惠

百利保（0617）牽頭的沙田九肚富豪．山峯，最新亦售出一個分層戶，為第8座5樓B室、屬4房雙套間隔，實用1625方呎，成交價逾3461萬元（連車位），實呎2.13萬元，買家成交期720日；項目自今年第二季、即4月至今累售6伙、套現約2.7億元。另香港興業（0480）愉景灣意堤，以發價單形式，以786.3萬元售出5座8樓C室，屬實用556方呎1房戶，實呎1.41萬元；意堤6月迄今暫累售3伙。永泰（0369）屯門青山公路OMA by the Sea自5月中起推售，累計售逾302伙，佔項目單位總數517伙約六成、套現逾16.4億元，平均成交呎價13434元，擬本月縮減折扣優惠。