經濟

香港地產

GRAND VICTORIA最快第4季推 長沙灣地王1期涉524伙 2至3房佔七成

【明報專訊】美國聯儲局預計近零息將維持至2022年底，令香港樓市氣氛更趨熾熱。本港史上三大最貴住宅地王之一、由會德豐（0020）、信置（0083）、嘉華（0173）、世茂房地產（0813）及爪哇控股（0251）合作的長沙灣荔盈街1期，已命名為GRAND VICTORIA，樓花長達32個月，目前正待批預售，最快今年第四季推出，售價將參考同區臨海物業及部分港島項目。

明報記者 甘潔瑩、林可為

GRAND VICTORIA已納入西南九龍規劃大綱圖。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目最快今年第四季推售。他又指，疫情影響全球經濟，而美國維持低息有助刺激經濟，對本港樓市起支持作用。對於港區國安法，他指有助社會穩定，目前疫情緩和，樓市調整亦快將完結，未來數月有數個新盤推售，預料能刺激樓市。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，項目共524伙，涵蓋開放式戶至4房戶，其中2房、3房戶佔約70%，關鍵日期為2023年1月。

2年半前近173億投得 呎價1.75萬元

資料顯示，會德豐等財團於2017年11月以172.88億元、每方呎樓面地價約1.75萬元投得有關地皮，打破由龍光地產（3380）及合景泰富（1813）2017年2月以逾168.5億元、每方呎樓面地價22110元投得的鴨脷洲利南道地皮，所創下的本港歷來最貴住宅官地紀錄。

不過，該紀錄維持僅半年，2018年5月即由新地（0016）以251.61億元、每方呎樓面地價17776元投得的東九啟德第1F區1號商住地所打破，可建樓面達141.45萬方呎，發展商正就項目進行規劃。

嘉華營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明指，集團目前主力推售餘貨，包括大埔白石角嘉熙（涉100餘伙）、啟德嘉峯匯（涉600至700伙），今年第三季尾將推出九龍嘉林邊道2號項目，提供5個洋房單位，單位實用面積逾4000方呎。

溫偉明預期，下半年樓價可望有單位數字升幅，而國安法可為社會帶來清晰指引，對投資起穩定作用。

新世界大圍站盤未落實命名

除長實（1113）開售在即的將軍澳日出康城8期SEA TO SKY外，新盤市場另一焦點新盤，要數到新世界（0017）與港鐵（0066）合作、單位總數783伙的大圍站1期項目，項目正待批預售。

昨日有市場消息指，項目已命名為柏傲，但同時亦有傳命名為柏傲莊，以示與新世界同系天后柏傲山、荃灣柏傲灣等系列一脈相承。

新世界營業及市務部總監黃浩賢回應查詢指，集團的確已向港鐵方面提交了多個樓盤命名，但至今仍未有最後批核，故此仍未落實項目名稱。

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