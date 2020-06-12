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台灣人籲買樓前考慮地震因素

【明報專訊】霍世潔老師是土生土長的台灣人，20歲時來香港工作至今。她於今年1月回鄉過年，卻因新冠肺炎疫情而逗留台灣至今。講到在當地置業，她早於1998年時，在新北市新店區買入一個實用面積近千呎的單位。「22年前單位附近只有眷村，一切生活配套及交通稍欠；惟至今已經發展完善，附近有公園、大型購物商場及捷運站，位處高層更能遠眺台北101摩天大樓。」

儘管如此，樓價卻未有如香港大升，當時購入價為670萬元新台幣，至今僅升值至1500萬元新台幣，即22年間僅升值2.2倍。

留意發展商口碑聲譽

她提醒，台灣置業與香港有很大差異，在購入物業時需留意發展商的口碑和聲譽。因台灣屬地震帶，在買房時必須留意發展商過往所建的房屋，是否堅固防震。而事實上，當地曾有發展商偷工減料，發生災害時造成極大人命傷亡。另外，她提醒不要購入U字型大樓，高雄曾有類似大樓地震時連環倒塌。

台灣的樓宇如具良好避震功能，但內部設備亦需注意老化問題；她近日因疫情被迫逗留當地，卻發現自住物業需要重新裝修，如更換全屋水管及廁所潔具。對於未來計劃，霍老師指仍想在香港多打拼幾年，若退休會考慮回鄉或賣出目前物業，轉買入新店央北新樓盤。

不少港人近日部署移民當地，惟她指，即使當地生活水平低，但人工亦較香港有相應折扣。「香港是適合工作拼搏的地方，香港人出名快靚正，相反台灣的慢活未必適合港人。」她又指，由於當地較大，交通未如香港便利，滯留期間已成功考取駕駛執照，以便代步。而香港交通四方八達，過往未有考慮自駕代步。「我20歲以前都在台灣生活，回來退休不需重新適應，但香港人來台生活，並不一定能輕易融入。」她指，過往香港亦發生不少動盪並促發移民潮。但她相信，香港很快會走出陰霾、社會回復穩定，香港人不妨多觀察幾年，再決定是否有移民需要。

[海外置業錦囊]

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