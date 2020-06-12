台灣樓升幅低稅率高 不宜投資

90後赴台任地產代理 建議先租後買

石遠裴早於6年前來台讀書，半年前畢業後隨即在當地從事地產經紀。早於17歲時，他明暸到香港的社會問題如雙非兒童，及政府放任取態，都令他下定決心到台灣求學。大學時期，他在就讀環境工程學系，去年臨近畢業時決定尋找相關工作，可是沒有任何回音。隨之而來卻有保險及地產行業向他招手。最終他選擇成為地產代理，初時他主要客戶為台灣人，但由於本來是香港人，加上20歲出頭，台灣人對他不太信任。於是他決定主力協助香港人在當地買樓租樓。「去年社會事件引致不少港人向我查詢當地移民買樓事宜，近日兩會通過在港推行國安法後，每天查詢的港人暴增。」

過往他的客戶群組主要為45歲以上，打算來台退休的香港人，近日查詢的大多是30出頭的年輕人。他坦言，台灣生活質素與香港無異，「雖然台灣物價低，但人工一樣較低。」如香港人考慮到當地置業，需留意當地買房通常包含地上權及土地權。地上權即住宅單位，有機會隨年月折舊，土地權則因應社區發展而有升值潛力。

利得稅近賺幅五成

當地物業並不適合投資，因為香港人在當地轉售物業，利得稅為賺幅的45%。如需要敘做按揭，沒持有居留證人士僅可向香港匯豐銀行貸款，貸款額普遍為樓價5成。持有台灣居留證人士，則可向當地銀行敘做按揭，目前息率普遍為1.3厘至1.4厘。

另外台灣買樓文化與香港有很大差異，一旦看中房子，需預先落訂（俗稱握手費）才能與業主見面。普遍而言，當地業主會開高價以便買家「殺價」，如最終不考慮買入物業，握手費會退回，相反，如雙方同意成交，握手費會成為首期。他又提醒港人不能購買台灣的農地、林地，而山上一些別墅屬於林地，故亦不可購買。

如香港人考慮到台灣生活，他認為較適合退休人士，如考慮到當地工作人士則應考慮清楚，置業前亦最好先租後買，以了解當地不同地區優劣。現時他與另外兩位朋友，以1.65萬元新台幣（約4330港元）租住當地一間700平方呎的單位，即每人每月租金為1443.6港元。

明報記者 黃清瑤

[海外置業錦囊]