湯文亮：斗零博十蚊 難說是豪賭

差不多輸清 才押注高賠率賭博

有老友話報章以豪賭來形容大鱷巴斯以200倍槓桿賭港元貶值，即使港元最近不斷觸及強方保證，金管局亦不時要沽港元來維持港元兌換率，但大鱷出馬，非同凡響，叫我小心一些。我首先多謝，不過叫老友不用替我擔心，因為我無炒外匯，巴斯衝擊港元都唔關我事，但200賠槓桿，怎可以說是豪賭，連「博一博，單車變摩托」都唔係，最多是玩具單車變摩托。

老實說，我又唔知點解巴斯會預先張揚用200倍槓桿賭港元貶值，咁樣講即是話自己唔夠錢，但又想狙擊港元，理論上巴斯在狙擊成功之後才公開宣布，唔成功甚至輸晒當然唔講。

200倍槓桿狙擊港元 即是唔夠錢

有投資老手話巴斯這招的確係高，200倍槓桿即是向其他投資者表達他是有相當把握，瞓身去賭一鋪，作用就是吸引一些志同道合，有心狙擊港元投資者，如果有其他大鱷或者大大鱷一起狙擊港元，巴斯的行動亦未必不會成功。

不過，巴斯有一件事可能算漏了，就是聯繫匯率已經實施了30幾年，全世界對這個匯率有信心，令到港元間接成為避風港，不是有太多投資者有興趣狙擊港元，巴斯今次可能白費心機。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]