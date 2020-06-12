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譚新強 中環新譚

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譚新強：我不羨慕下一屆美國總統

【明報專訊】上周用了古羅馬帝皇尼祿（Nero）來比喻現今美國，引來不少迴響。感謝讀者指出尼祿僅是Julio-Claudian皇朝的最後一個帝皇，並非整個羅馬帝國最後一個。細心的朋友更指出小提琴發明於16世紀，所以尼祿不可能一邊拉小提琴，一邊觀賞羅馬在燃燒。哈哈，這個我是知道的（我也拉小提琴），但既然野史說他在拉小提琴，更具戲劇性效果，why not撒個小白謊言？較肯定的是美國總統特朗普試過一手拿着電視遙控器，另一隻手拿着KFC雞腿，一邊大發雷霆，一邊在Fox TV收看美國暴亂新聞！

心水更清的朋友指出今天美國更像羅馬帝國共和年代的末期，Sulla將軍擁兵自重，兩度擔當Roman Consul，更成為Roman Dictator，亦為後來的Julius Caesar「登極」鋪路。

大家不用對這個羅馬比喻太過認真。重點是美國，一個比羅馬帝國更偉大，統領了世界75年的世界一哥，到了今天，整個帝國已出現很多裂痕。美國正面臨疫症，重開經濟和種族關係導致的社會動盪等相關內部問題，同時又因不安全感而感到被中國崛起所挑戰。最危險的是特朗普自毀長城，不斷努力削弱和摧毀幾乎所有把美國變得強大的體制和基石，包括民主機制必須有的求存同異精神，對事實和尤其科學的尊重，對移民的歡迎和包容等。

今年美國大選，具有前所未有的巨大意義，將影響到未來興衰，甚至世界和平。距離大選仍近5個月，變數尚多，甚至能否如期舉行都有一點不確定性。

美選舉人票制度扭曲民主

現在要作出準確的選舉預測仍太早，但可以先作出一個較有把握的預測。即使特朗普成功連任，幾乎肯定他仍必輸掉普選票，幅度可能比上次的300萬更大，亦即是繼續反民主！美國選舉人票制度的扭曲絕非偶然，是美國「founding fathers」（國父們），包括華盛頓和傑佛遜等擁有奴隸的南方大地主所精心設計出來的。不幸到了21世紀，此不公平制度不止仍然存在，更被共和黨利用到淋漓盡致，幾乎擔保每次選舉勝利都必定出於輸普選票的反民主結果。在現在Black Lives Matter（BLM）運動情緒高昂的今天，如不公的反民主選舉結果不停出現，將足以引發文化和街頭內戰！近日民眾包圍白宮的情况已令人極擔心（令人想起去年衝擊香港立法會），如行動變得更激烈，後果不堪設想！

順帶一提將同時舉行的國會選舉。眾議院極可能仍留在民主黨手上，參議員任期6年，每兩年只約三分之一議席進行選舉，所以比白宮更難易主，較大機會留在共和黨手上。以傳統華爾街智慧來看，所謂grid-lock，即白宮跟國會兩院，由不同黨派控制，導致政策僵化，無法進行任何重大政策改革，反智地對市場更好。但如從闊一點的社會角度來看，美國如繼續無法進行一些極需要的社會改革，解決部分種族和貧富懸殊問題，再加上槍械問題，後果亦可非常嚴重！

美國疫情失控，引致經濟崩潰，特朗普責無旁貸，但以他永不認錯的縮骨性格，當然盡量推卸責任。美國死亡人數全球第一、英國第二、巴西第三，是純屬偶然還是跟這三個不懂亦不信科學，整天打着民粹旗幟，但其實在分裂人民，甚至草菅人命的無能領袖有關呢？

狂谷股市貧富更懸殊 街頭怒火愈難熄滅

特朗普以印鈔、派錢，狂谷股市，短期非常奏效，標普指數今年翻正，納指更創新高。但即使如此，仍無法掩蓋每日平均死一千人的恐怖事實，亦肯定影響經濟重開的速度。再者，股市表現愈好，貧富懸殊愈嚴重，街頭怒火愈難熄滅。

特朗普企圖轉移視線，把疫情全部責任賴在中國頭上，以此作為競選主打題材。但人算不如天算，不幸發生了George Floyd死亡事件，導致一發不可收拾的BLM運動。相信特朗普在競選期間，很難完全避開種族關係問題。他處理暴亂的手法一如既往的反覆和無能，他的言語，不止無療傷作用，反而每每火上加油，故意挑起更多種族仇恨，恐嚇放狗對付示威者，簡直把人民看待為奴隸！更離譜的是他吹噓經濟表現，竟說到Floyd在天之靈，會讚美正在發生的事情，且對Floyd和人人平等來說，是偉大的一天！此言論驚人地涼薄，有人認為是為了鞏固他的鐵粉支持，證明他有信心連任。

但老實講，根本毋須想太多，特朗普是真正的種族主義者，到了這個年紀已無法遮掩，再加上明顯的cognitive decline（認知衰退），嚴重程度，尤甚於拜登很多，除此亦明顯與現實完全脫節！

BLM已成為了一個全球運動，世界各地大城市，例如倫敦、多倫多、悉尼、柏林等都有大型遊行示威。在Bristol，憤怒民眾甚至把著名黑奴販賣商Edward Colston的銅像掉進河中。

香港是一個奇怪的例外，那麼喜歡遊行、示威甚至暴動，唯獨今次幾乎完全沒有人發聲支持BLM，大規模遊行更加沒有。美國駐港總領事館門前曾有數人舉牌抗議，但反被人說是北京派來的。不支持BLM原因上周我已說過，不少香港人是支持特朗普的，而他們本身也是極端種族主義者，過去一年不斷做出各種嚴重種族歧視的暴力罪行。不少香港人故意指出Floyd有多次犯罪紀錄，他的死幾乎是咎由自取，支持BLM的人都是儍瓜。他們還替特朗普開脫，反而不斷指罵黑人總統奧巴馬，沒有解決種族問題。不少美國朋友發現這醜陋真相後，非常詫異和痛心，後悔去年支持香港的示威行動。

更可悲的是某些香港人的論調，竟然與支持特朗普的白種人優先主義者一模一樣。有人指出不是所有特朗普支持者都是種族主義者，但所有種族主義者都必定支持特朗普。

指摘Floyd為罪犯，表面上是正確的，但當然BLM的主旨不在表揚Floyd，而是借此殘忍的事件，道出400年來黑人被系統性捕捉、虐待、販賣、利用、勞役、打壓和歧視的可恥歷史事實。把責任賴到奧巴馬身上，更是雙重歧視，他作為有史以來第一個黑人總統，已經是提升黑人地位的最大貢獻！

英美鴉片商，荼毒和攻打中國，罪孶深重程度，與販賣黑奴不相伯仲！黑人尚且明白歷史的重要性，可惜不少香港人反而假裝漠視歷史。幸而近日已有所改善，口頭不認，但已被美英疫情和暴亂，弄到頭腦非常混亂。另外，如英國人真的開始懺悔過去罪行，為何仍未把坐落在倫敦St. James的East India Club拆除？

拜登終於鎖定民主黨總統候選人提名，無疑他並非一個最理想選擇，年紀比特朗普更大，精力有限，好好先生形象，但稍欠個人魅力。政綱包括極「趕客」的加稅建議，雖然其實美國非常需要。但這是否就代表拜登一定輸？

事實又未必。在所有全國民調中，拜登一直領先7%至10%，但當然經過2016年的民調失效，已沒有人太相信一般民調。再深入一點分析，在關鍵搖擺州份Michigan、Pennsylvania、Wisconsin和Arizona，拜登都有優勢。最重要的Michigan，拜登優勢正在擴大，有12%之多，但在最有機會投票者中，差距較細。這亦是特朗普早前故意煽動Michigan人民起來反抗疫症封鎖的主要原因。

關鍵搖擺州份 拜登優勢擴大

拜登說明他將選擇一位女副總統候選人為搭檔，是聰明還是愚蠢，難講。當然有資格的能幹女士有很多，包括3名參議員兼前競選對手，Kamala Harris、Amy Klobuchar和Elizabeth Warren，經常被特朗普攻擊的Michigan州長Gretchen Whitmer也是人選之一。暫時看來，Warren對拜登的幫助最大。

雖然拜登有機會贏，但他是否就是最佳人選？答案肯定不是，只是按照傳統，他已拿到足夠的支持票，在黨大會就必將得到提名（何時舉行和形式仍是問題）。但現在是非常時期，如民主黨明白美國正面對的嚴峻考驗，如尼祿的羅馬正在燃燒，就應該考慮一些非常手段，增加勝出機會。

最基本一招就是盡量提升投票率。2016年贏多300萬票仍不足夠，但在2018年中期選舉，贏700萬就足夠拿到眾議院控制權。今年情緒高昂，投票率應該高，但疫情可能影響投票意欲，所以郵寄投票之爭的確非常重要。民主黨希望所有州份完全開放郵寄投票，不需任何出差，行動不便等藉口，但特朗普就故意中傷郵寄投票的可靠性，誣衊將造成大量「假票」，更陰險企圖減少郵局經費，藉此阻撓選舉。

民主黨想增勝算 紐約州長應參選總統

疫症最嚴重期間，紐約州長Andrew Cuomo每天舉行記招，他高大威猛，60出頭，前妻來自甘迺迪家族，絕對是上佳總統人選。厚厚紐約市皇后區口音，能言善辯，聲調抑揚頓挫，講話有點像詩人，時而感性，時而幽默，給人一種可信任和勵志的感覺。他有一個在CNN當主持人的弟弟Chris Cuomo，早前曾染上Covid，但仍堅持帶病工作（地牢隔離），且經常邀請州長哥哥接受訪問。訪問氣氛盡表兄弟之情，還偶爾假裝爭取年邁媽媽寵愛，極受觀眾歡迎（似乎美國人真的最愛看真人騷）。因此馬上很多人呼籲Andrew Cuomo參選總統，或最少爭取副總統提名。

Andrew Cuomo非常像他爸爸Mario Cuomo，同樣曾當紐約州長，也曾被人看好為民主黨總統候選人；但奇怪地他永遠拒絕，只堅守州長崗位。Andrew Cuomo也一樣，節目上斬釘截鐵回答弟弟，說從未想過參選總統，連副總統都不會考慮。為甚麼？是因為他太愛州長工作？處理疫情失當，無面目參選總統？出於答應支持拜登的承諾？是否來自意大利南部的Cuomo家族的衣櫃裏，有太多骷髏骨頭？

不知道答案，但只知如民主黨真的想贏，拜登或應以大局為重，在黨大會上退位讓賢，勸支持者改投Cuomo，勝算較高。而Cuomo亦不應再扭捏推卻，應把國家興衰放在首位。

最有效的撒手鐗當然是提名極受歡迎的前總統夫人Michelle Obama當副總統候選人，簡直可說：得Michelle，得天下！黑奴後代，普林斯頓本科、哈佛法律學院畢業，背景學歷，一點都不輸給老公。如她願意接受提名，將能幫拜登拉到大量黑人、其他少數族裔、女性（包括白人）、知識分子、年輕人、中間派人士，以及LGBTQ的票。

前總統奧巴馬已表態支持拜登，且開始不點名抨擊特朗普，但不幸至今，Michelle仍表示沒有興趣參選。有人說她極憎恨在白宮的8年生活，每日為丈夫安全提心吊膽；證明做黑人辛苦，做黑人總統也一樣辛苦！但如她明白美國已到頗危險地步，也應該不懼艱辛，挺身而出，為美國前途盡一分力！

如一切按照劇本，不作任何改變，11月大選特朗普對上拜登，其實無論哪一位贏出，美國在未來4年多，必將極可能面對兩個重大裏外政治危機。首先種族關係問題仍極難解決，疫情都可能仍存在，經濟情况亦難說。另外，參考了actuarial tables（保險統計表），一位如拜登的美國77歲男士，平均壽命仍有不錯的10年，但在未來5年內死亡的概率也有23%。特朗普年輕4年（後天生日，Happy Birthday Mr. President!），未來5年內的死亡率約20%。更重要的是死亡之前通常會生重病，減低甚至完全失去工作能力；更更重要的是思考能力衰退的問題，其實兩位現在已有點迹象。所以死亡率加上身體或精神（更難判斷）出現嚴重問題的概率，需要副總統替代的機會，一定最少50%！即是說這次選舉等如為美國埋下一個政治危機計時炸彈，所以副總統的人選更為重要，必須真的隨時準備好接棒！

誰當美總統都要決定與中國相處方法

對外的危機更棘手。中國崛起是不爭事實，疫情更成為了中美GDP距離加速收窄的催化劑。中國經濟規模有很大可能在未來4至5年內，追到美國。不管誰當總統，都一定要決定與中國相處的方法。友好合作？還是冒着戰爭的風險，繼續惡性鬥爭，企圖延續一哥地位？

白宮重擔實在太難了，這是否大部分有識之士躲起來的真正原因？我不羨慕下一屆美國總統！

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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