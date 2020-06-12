周顯：核數也有黑洞？

那麼，它為什麼直至現在，仍然不能復牌，反而在本年5月29日，收到了聯交所取消上市地位的通知呢？

無交帳目核數報告 當然不許復牌

主要的原因是，它從2017年至2018年度開始，即無法提交帳目核數報告，也即是說，無法公布周年報告。由於提交年報是上市公司的責任，交不出來，當然不許復牌了。

問題在於，交不出年報，究竟是公司提供資料不足，還是核數師主動製造的「核數黑洞」呢？各有各說，我身為外人，不可能知悉內情。不過，碰巧在幾日前，即6月8日，另一家上市公司雲遊控股（0484），針對相同的核數師，發出以下的通告﹕

「經過長時間的準備及包容後，董事會一致認為……無了期與XX（按：相同的核數師名字）周旋、支付巨額費用、提供大量分析但最終未能就二零一九財政年度財務報表刊發經審核報告將令本公司及其股東的利益受損。經過認真但艱難的考慮並計及本公司持分者及股東的利益……本公司審核及合規委員會建議而董事會同意提呈建議罷免……」，而XX核數師則指是雲遊未能解答多個疑團，導致無法完成財年審核。

所以，有時候看公司通告，要對照來看，方能看出玄機來。看出後，很多時令人會心微笑。

[周顯 投資二三事]