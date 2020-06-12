劉思明：趁回吐吸硬淨科網股

恒指昨低開51點後曾經倒升，但很快掉頭向下，中午跌勢加劇，以全日最低位收市，收報24,480點，跌569點或2.27%；國指跌1.96%。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌2.18%、1.33%，小型股跌幅相對溫和。大市成交1424億元，高於60天平均兩成。

50天線倘不保需提高警覺

走勢上，恒指回調若可守住24,300點之上，後市依然看漲，短線目標上望約25,600點水平；即使跌穿24,300點但企穩於50天線約兩萬四關口，則有機會在50天線至100天線（現約25,000點） 整固，凝聚動力向上；惟50天線也不保，則要提高警覺。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率9比91，跌逾3%佔下跌股份三成半；陽燭對陰燭為11比89，大市跌勢全面，沽壓較大。本報數據庫追蹤的30個行業，博彩及消閒跌近4%，其次本地金融、航空及相關跌約3%，本地零售服務、綜合企業、航運物流、能源及相關、中資金融跌逾2.6%跑輸大市。

昨天沽壓較大行業，主要是月初低位急彈行業，包括本港概念為主的金融、地產、零售回吐，並連帶澳門濠賭股亦受壓，而同樣落後於低位大彈的航空航運、中資金融亦成沽售對象。不過，今年來熱炒的科網、醫療生物科技、新能源車、教育、食品、家品等獲利回吐壓力不大，部分靠穩，甚至美團（3690）、比亞迪股份（1211）、維達（3331）、天立教育（1773）逆市升逾2%。

不過，正如日前指出，大多熱炒行業或主題的炒風有冷卻迹象，如醫療生物科技、物管、教育、消費股等，只有少數股份繼續尋頂，而大多轉為在高位上落，有機會步4月率先見頂的平安好醫生（1833）後塵。好醫生3月見底回升，4月升破2月頂部後愈升愈有，最終高見123.3元，較2月頂部高出五成，而見頂後在高位上落略淡。

科網股與納指依然相對火熱，美團（3690）、微盟（2013）回調守住10天線最強；其次金蝶（0268）、同程藝龍（0780）穩步沿20天線向上，還有破頂後回軟的騰訊（0700）。微盟上月升破2月高位後，至今累漲逾五成，參考好醫生之前走勢，短線回氣不宜跌穿8.9元，否則一旦調整形成，或要反覆下試10天線（現約8.6元）甚至20天線（現約7.7元），屆時才考慮吸納。

[劉思明 數據尋寶]