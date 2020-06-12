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盧駿匡：新世界呈雙底 前景佳

【明報專訊】港股現時處於熊市三期，即是大部分股份的估值都處於偏低水平，其中一個例子是新世界發展（0017）。股價近期回落至9元水平，股息率約6厘，市盈率為4.7倍，市帳率（P/B）為0.4倍，可算十分吸引。

新世界沙田大圍站上蓋項目即將推出市場，為今年香港最大住宅項目，分三期發展，第一及二期約2200個單位，預期於年中推出。以平均實用呎價20,000元計算，預料第一及二期合共可套現230億元。

倘突破9.39元阻力 料股價續向好

此外，新世界旗下有香港國際機場SKYCITY航天城商業地標發展，以及特區政府斥資約300億元、由新世界負責興建及營運的啟德體育園。集團近年亦收購了富通保險和創立康健護理品牌，望產生協同效應。

住宅長期供應量不足、低息環境和政府放寬九成按揭，都會有利新盤銷售。花旗強調一直看好，並認為年初看好樓市基本面的論據不單未有改變，也有新利好出現。近期花旗公布了2020年第一季市民置業意向調查結果，顯示一成受訪者認為現時為置業理想時機，比例達9年來最高。

另一方面，「細摩」亦表示新世界發展是香港市場情緒反彈下的首選，給予其目標價12.8元，以及「跑贏大市」評級。

從技術走勢來看，新世界股價在3月及5月已造了兩個底，假如進一步突破9.39元的阻力，料股價會繼續向好。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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