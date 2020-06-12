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經濟
2020年6月12日星期五
技術取勝
投資策略
劉鳴煒華置持股 盡轉甘比3子女 市值24億 棄家族股份優先認購權
富二代公職王 曾為64家機構成員
言論被指「離地」 網民謔稱「投胎界KOL」
網易首掛升5.7%每手賺700元 京東定價226元成「凍資王」
「永久離港」提積金 去年第4季急增46%
恒指急挫569點 匯控跌5% 憂第二波疫情 夜期曾低水379點
儲局委員一致預期 今明兩年維持零息
大行續唱好 美團股價破頂
上季疫情拖累 周大福全年少賺37%
ZARA香港：無收到關店通知
新創建海南設資管公司 傳申不良資產管理牌照
視像投保擴至儲蓄保險 保誠友邦先試行 業界：疫情下增銷售彈性
天星銀行開業 活期存款利率3.6厘吸客
憂美國爆第二波疫情 道指曾大跌逾1400點
油價急跌8% 紐油見37美元
歐盟最快下周向亞馬遜提反壟斷指控
張兆聰：港股獲利回吐 跌幅料有限
何民傑 錢本善：「保就業」就是保股價
技術取勝：銀娛50元料有承接力
盧駿匡：新世界呈雙底 前景佳
邵氏小股東大鬧股東會
CSL Mobile首推 免費數據暢玩動森
劉思明：趁回吐吸硬淨科網股
周顯：核數也有黑洞？
譚新強：我不羨慕下一屆美國總統
湯文亮：斗零博十蚊 難說是豪賭
台灣樓升幅低稅率高 不宜投資
台灣人籲買樓前考慮地震因素
GRAND VICTORIA最快第4季推 長沙灣地王1期涉524伙 2至3房佔七成
SEA TO SKY建期付款擬提供最高85%一按
萊坊料低息環境有利發展商融資
莎莎棄租波斯富街5400呎巨舖
鳳禮苑3房未補價670萬破頂
銀湖‧天峰車位245萬 低高峰兩成
技術取勝：銀娛50元料有承接力
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【明報專訊】保利物業通道底不容有失（圖）
九毛九宜守穩12.4元支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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鳳禮苑3房未補價670萬破頂
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