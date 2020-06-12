經濟
何民傑 錢本善

投資策略

何民傑 錢本善：「保就業」就是保股價

【明報專訊】全球政府都出招救自家經濟，減少失業人數是經濟指標。觀乎美國白宮高級官員預計美國失業率可能會達到25%，經濟顧問凱文‧哈塞特預料5月和6月還會有數百萬人申請失業救濟，當地爆發自越戰以來最大規模的示威浪潮，除了表面的種族歧視問題，失業絕對是民怨指標。

港府推出的「保就業」計劃，要求僱主必須作出兩項承諾：（一）在接受政府工資補貼期間不會裁員，以及 （二） 把政府工資補貼全數金額用於僱員工資。這意味着申請的僱主在未來半年都不會裁員，所以不論是大企業，還是小微企，都是對自身業務投了信心一票，不認為會在短時期要倒閉，或者要裁員。因為長痛不如短痛，真的受不了疫情衝擊，還不如結業或減少規模。

第二輪防疫基金公布翌日 餐飲股抽升

因此，敢於申請「保就業」計劃的上市公司，其實股價都可看重。政府宣布第二輪防疫抗疫基金及保就業措施，受疫情拖累的飲食、建造及運輸業等，政府將提供類近薪金補貼資助，翌日翠華（1314）急升9.4%，太興（6811）升9.2％；大快活（0052）亦急升7.5％；大家樂（0341）亦抽升6.1%。政府發出這項公布時，還未知道這些企業會否申請，股價已一片向好，可知「保就業」計劃在網上公開申請名單後，就有如尋寶遊戲。

公司每月出糧是對社會最大貢獻

這兩星期其實有不少媒體都向各大企業查詢，但公開稱會申請的公司不多，大部分都說正在研究，亦即不會關門。時富金融服務集團（0510）及實惠集團董事長關百豪透露，兩間公司都會申請。中原集團創辦人兼行政總裁施永青更反問「為什麼不申請」，可惜中原未有上市，不過預料他們的對手美聯（1200）相信也會申請。

有4間分店的德國寶（香港）有限公司，其董事長陳國民表明會為旗下200多名員工申請工資補貼，涉資助額約180萬元，可惜也未有上市。查實每間公司每月出糧，已經是替社會作出了最大貢獻，政府要「保就業」，投資者就會「保股價」。

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[何民傑 錢本善]

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