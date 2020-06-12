歐盟最快下周向亞馬遜提反壟斷指控

指雙重角色礙第三方賣家權益

知情人士稱，歐盟的指控源於亞馬遜的雙重角色，妨礙了第三方賣家的權益。在這些指控中，歐盟指責亞馬遜從第三方賣家收集數據，再利用這些信息推出自家產品，與這些賣家展開不公平競爭。亞馬遜最終可能面臨巨額罰款，又或被要求調整營運模式。

此外，印度本周取消全國封鎖措施後，新冠病毒確診人數急升。路透社引述消息人士稱，由於印度的組裝工廠未能恢復至正常生產水平，中國手機製造商小米及Oppo被迫向印度進口部分智能手機。小米在印度售賣的智能手機，很大部分是由代工商鴻海在印度南部等地生產。Oppo的智能手機則在新德里市郊的工廠組裝。消息人士稱，雖然印度工廠在5月獲准復工，但多家智能手機工廠仍面臨勞工短缺，難以應付防疫封鎖約兩個月所累積的需求。消息人士稱，暫未清楚進口了多少中國品牌手機，相信進口只是一種短期措施，直至生產和分銷恢復正常。

（綜合報道）

[國際金融]