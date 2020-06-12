油價急跌8% 紐油見37美元

美原油庫存創新高

截至6月5日當周，美國原油庫存意外增長570萬桶，至5.381億桶，創歷史新高。這是由於油組領袖沙特阿拉伯在3月至4月增加出口，美國煉油商當時購入的原油運抵美國，令庫存增加。數據亦顯示，汽油庫存增長超出預期，令油價下滑。此外，聯儲局預期，美國今年GDP將大幅萎縮6.5％，至今年底失業率仍將高達9.3％，並需要數年才能回落。市場恐疲軟的經濟，將影響原油的需求。市場人士指出，油價下行到底僅是牛市修正，還是結構性回落的開始，將取決於疫情的趨勢。

油價早前急漲 美油商增產

外匯交易商Oanda表示，美國和印度的確診個案急升，反映在疫情受控前太快重啟經濟活動，可能令之前的封鎖措施前功盡廢。

Oanda分析稱，近期數據顯示，無論股市和油市都顯得超買，油價在過去1個月大幅反彈，紐約原油價格已升逾五成，調整早就應該出現。

油價早前上漲，也吸引部分美國生產商開始增產。顧問公司Rystad Energy指出，部分生產商重啟生產設施，抵消了較低產量對油價的刺激作用，而油價走勢部分取決於原油復產的速度。

（綜合報道）

[國際金融]