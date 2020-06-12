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憂美國爆第二波疫情 道指曾大跌逾1400點

【明報專訊】美國部分州份在重啟經濟活動後，確診新冠病毒感染個案急升，令市場憂慮美國可能爆發第二波疫情。美股三大指數早段下挫，道指跌逾1400點，是3月中以來最差表現。標普500指數及納指跌逾2%。受惠於經濟重啟的企業股價大跌。美國四大航空公司（聯合、達美、西南、美國航空）及郵輪股等，早段股價均跌逾一成。零售商Gap、Kohl's等早段股價跌約5至6%。泛歐Stoxx 600指數午夜前跌約3%。資金避險，美國10年期國債孳息率跌穿0.7厘，期金升約1.7%。

美國財長梅努欽警告，再次暫停美國經濟活動防止疫症蔓延並非可行選擇，恐此舉會為美國帶來更大傷害。他表示，若有需要，將尋求國會為財政刺激措施加碼。

美財長：不會再煞停經濟活動

美國經濟活動逐步重啟之際，美國就業市場緩慢復蘇。每周首次申領失業救濟人數連續第10周下降。在截至6月6日當周，首次申領失業救濟人數降至154.2萬，略少於分析師預期的155萬。過去3個月，超過4400萬人首次加入失業大軍。至於連續至少兩周申請失業救濟的人數則降至2090萬，較上一周公布的持續申領救濟人數略為下降。

星巴克（Starbucks）透露，受疫情影響，預計在截至6月的第三財季，收入將最多跌32億美元。整個財年的銷售額將跌一至兩成，其股價早段跌約3%。星巴克現計劃在未來18個月，永久關閉北美約400間門店。至於2020財年計劃開設的新店數目，亦將減少一半至300家。未來開設的新店，大多僅提供外賣服務，並鼓勵顧客以App下單。

星巴克擬永久關閉北美400店

星巴克擴張北美外帶服務之際，歐美外賣配送行業也迎來大型整合。歐洲外賣速遞公司Just Eat Takeaway（JET）同意收購美國同業Grubhub，合併成全球最大的外賣公司之一。今次交易將是全股票形式，預計將在明年首季完成。按JET周二收市價計算，Grubhub的股份買入價相當於每股75.15美元，交易總值73億美元。在紐約、波士頓等地流行的Grubhub，此前一直與經營優食（Uber Eats）的優步（Uber）商談合併，但優步憂慮到合併可能遭美國的反壟斷機構阻撓而態度猶豫。

JET計劃收購美同業Grubhub

《華爾街日報》分析稱，歐美外賣配送行業愈來愈有整合的必要，因為業界已有太多參與者，無法帶來可持續的利潤。例如JET今年早前由兩家歐洲公司合併，以應對Deliveroo和優食等對手的競爭。不過美國的同業合併問題較為複雜，由於Grubhub在紐約市佔主導地位，若與其他美國本土的外賣公司合併，可能被質疑壟斷市場。

（綜合報道）

[國際金融]

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