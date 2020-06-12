經濟

天星銀行開業 活期存款利率3.6厘吸客

【明報專訊】繼眾安銀行（ZA Bank）後，由小米（1810）及尚乘集團組成的天星銀行（Airstar）昨宣布開業，成為本港第二家正式營運的虛擬銀行，該行由伍淑清擔任顧問委員會主席。開業初期，該行將提供3.6厘活期存款利率，但僅限於首2萬元，承諾直至明年6月10日期間利率維持不變。假設2萬元持續存放該行帳戶，一年可賺720元利息。

虛銀開張初期大多以高息存款作招徠，例如首家虛銀、眾安銀行提供1厘活期存款利率，上限50萬元，並推出定存「加息券」等優惠；匯立銀行（WeLab Bank）則主打3個月港元定存最高4.5厘（見表）。因此除了活期存款，天星銀行亦有提供定存服務，存款門檻1000元，其中3個月港元定存年息1.7厘，並會維持早前預告的「自訂存款日數」之彈性，如8、19、27日等，提前取款亦無額外收費。

貸款服務 承諾最少3年無手續費

此外，天星銀行亦將提供貸款服務，該行稱客戶可透過其手機應程式申請貸款，年利率最低2.99厘，並以日息計算，承諾最少3年不設手續費，客戶可在貸款期內隨時提前還款，毋須繳付任何手續費，但該行將收取相當於從貸款提取日至提前還款日之間以原利率，及提取貸款利率差額計算的利息及未清還的本金，至於在今年7月30日或之前申請之客戶如提前還款，則可獲豁免收取有關之利率差額。

天星銀行又稱，今年3月試業反應正面，客戶最快於5分鐘內完成開戶，此外客戶除了可透過轉數快即時轉帳港元及人民幣至其他戶口，亦可以「即時支付結算系統（RTGS）」進行港元、美元及人民幣跨銀行轉帳。

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