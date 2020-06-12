經濟

視像投保擴至儲蓄保險 保誠友邦先試行 業界：疫情下增銷售彈性

【明報專訊】受新冠肺炎疫情影響，保險代理與客戶會面的機會因而減少，影響銷售。雖然保監局在3月擴大遙距投保產品範圍，但未有包括保費相對較高，須進行財務分析的儲蓄保險。不過昨日保誠（2378）和友邦（1299）分別宣布，經保監局的保險科技監管沙盒，試行透過視像會議向客戶銷售產品，儲蓄、醫療、危疾保單均可遙距銷售，惟不包括投資相連保險。保監局表示，除已獲批的申請外，還有數宗申請正在處理。

明報記者 歐陽偉昉

保誠將於6月19日推出服務，友邦則在7月推出。日後客戶可透過視像會議，與保險代理取得所需產品資料，遙距完成產品銷售。

保監局：沙盒試行 尚有數宗申請

保監局表示，一直與業界探討如何在保持審慎監管及保障投保人利益的原則下，發展可持續虛擬銷售模式，並鼓勵透過保險科技沙盒，試行便利客戶安全地使用非傳統面對面渠道，業界的反應非常正面。

今年5月，友邦與花旗、保誠與渣打，及匯豐保險分別經保險科技沙盒，試行透過視像會議銷售儲蓄保險等產品，惟目標僅限指定的銀行客戶。銀行業人士指，並非太多客人選擇遙距銷售，因為遙距銷售程序較複雜，銷售一般需時個半小時，而客戶親身到分行則只要半小時至1小時。他認為除非疫情突然再爆發，否則需求不會太大。

銀行界：程序較複雜 料需求不大

香港保險業聯會行政總監劉佩玲認為，目前新冠肺炎疫情開始緩和，亦需要時間訓練代理如何經視像會議銷售，相信並非幫助保險公司即時增加儲蓄保險銷售，不過新措施可增加保險公司銷售彈性，例如居住偏遠地區，或只能遙距在上班午休時間面見的客戶，長遠而言有助開拓更多新客戶。

保聯上月表示正建構行業性虛擬銷售平台，劉佩玲表示早前已向保監了解涉及的監管要求原則，並找到符合網絡保安、客戶私隱要求的服務供應商，會安排與保險公司介紹。

因為稅務年度即將完結，保監局在2月推出臨時豁免措拖，扣稅年金銷售毋須進行財務分析，可經網上等渠道遙距銷售，3月時範圍進一步開放至定期壽險和更多保障型保險，措施至6月底到期。保監局表示，正檢討臨時便利措施的成效，及是否延長第二輪臨時便利措施。

相關字詞﹕虛擬銷售平台 保誠 遙距投保 保監局 友邦 保險 新冠肺炎

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