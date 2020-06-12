經濟

新創建海南設資管公司 傳申不良資產管理牌照

【明報專訊】據彭博引述消息指，新創建（0659）已經向中國銀保監提出申請牌照，在正在醞釀成立自貿區的海南省尋求批准，經營內地不良貸款管理業務。本報進一步翻查內地的信息顯示，新創建於去年底已在海口市設立「海南新創建資產管理股份公司」，佔股50%，出資5億元（人民幣，下同），主要用於收購及受託經營不良資產業務。新創建對有關報道及內地網站的資料，不予評論。

或成第二家外資 進駐內地不良資產市場

若然新創建成功建立不良資產業務，將成為基金公司Oaktree今年在北京創建不良資產公司之後，另一家外資公司進駐內地總值2.6萬億元的不良資產市場。

內地現時已有信達（1359）、華融（2799）、長城及東方四大國營全國性的不良資產管理公司，另有逾50家規模較細的地方級資產管理公司，今年作出零的突破，首度讓外資成立新的資產管理公司，亦成立第五家國營全國性的建投中信資產管理公司。

本報翻查天眼查的信息顯示，新創建早於2019年12月中在海南省海口美蘭區成立海南新創建資產管理股份公司，總出資10億元，新創建、薈悅、逸威等港方股東，連同北京萬豪普贊科技，分別持股50%、30%、15%及5%。新創建應佔出資額5億元，集團執行董事何智恒則出任海南新創建的董事長。

內地的招聘網頁顯示，海南新創建開始在當地招聘人手。公司註冊處的資料顯示，逸威資本及薈悅的大股東分別為于洋及恒昇公司。薈悅的原董事為新創建另一執行董事鄭志明及負責基建業務的鄭志國，後來轉由張堃出任董事。

相關字詞﹕海南自貿港 不良資產 鄭志明 何智恒 海南新創建資產管理股份 新創建

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